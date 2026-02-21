Σύμφωνα με τον ίδιο, η κορυφή του νέφους έφτασε περίπου στα 10 χιλιόμετρα ύψος, με θερμοκρασίες γύρω στους -53°C, ενώ η διάρκεια ζωής και η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για σύντομο φαινόμενο.

Οι ισχυρές ανοδικές και καθοδικές κινήσεις στο εσωτερικό του νέφους δημιούργησαν έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, τοπικές καταιγίδες και χαλαζόπτωση, ενώ η κατακόρυφη δομή του cumulonimbus παρέμεινε εν μέρει αόρατη κάτω από τα στρώματα μεσαίων και χαμηλών νεφώσεων, αποκαλύπτοντας τη δυναμική ένταση του καιρού.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Το γιγάντιο νέφος που προκάλεσε την ισχυρή χαλαζόπτωση σήμερα στην Αττική

Η σημερινή έντονη καταιγίδα στη Νότια και Ανατολική Αττική προκλήθηκε από την ανάπτυξη νέφους τύπου cumulonimbus (Cb) μεγάλης κατακόρυφης έκτασης (όπως αυτό της πρώτης φωτογραφίας). Τα δορυφορικά δεδομένα κατέγραψαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην κορυφή του νέφους (περίπου -53°C), ένδειξη ότι η κορυφή έφτασε κοντά στα 10 χιλιόμετρα ύψος.

Παράλληλα, ο αρνητικός ρυθμός ψύξης της κορυφής έδειξε ενεργή και ισχυρή ανοδική κίνηση στο εσωτερικό του νέφους, ενώ η διάρκεια ζωής του συστήματος και η φάση πλήρους ανάπτυξης (mature stage) επιβεβαιώνουν ότι δεν επρόκειτο για ένα σύντομο, παροδικό φαινόμενο αλλά για μια καλά οργανωμένη καταιγιδοφόρο δομή.

Τα cumulonimbus (CB) χαρακτηρίζονται από έντονα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και δυναμικές μικροφυσικές διεργασίες στο εσωτερικό τους. Οι ισχυρές ανοδικές κινήσεις επιτρέπουν στα υδροσταγονίδια να ανυψώνονται σε πολύ ψυχρά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου παγώνουν και μπορούν να εξελιχθούν σε χαλαζόκοκκους πριν πέσουν στο έδαφος.

Η καταγεγραμμένη πυκνή ηλεκτρική δραστηριότητα σχεδόν κατά μήκος των ακτών της νότιας Αττικής και οι υψηλές ανακλαστικότητες ραντάρ επιβεβαιώνουν την ένταση της καταιγίδας, η οποία παρήγαγε τοπικά ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, χαρακτηριστικά τυπικά ενός καλά ανεπτυγμένου και ενεργού cumulonimbus.

Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχυρών καταιγίδων, όπως σήμερα, ο παρατηρητής στο έδαφος δεν διακρίνει οπτικά την πλήρη κατακόρυφη ανάπτυξη του cumulonimbus, διότι αυτό καλύπτεται από εκτεταμένα στρώματα μεσαίων και χαμηλών νεφώσεων. Ωστόσο, πάνω από το νεφικό αυτό “πέπλο” αναπτύσσεται η κύρια καταιγιδοφόρος δομή, η οποία σε ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 35.000 – 40.000 πόδια (περίπου 10-12 km), αποκτώντας σημαντική κατακόρυφη έκταση και δυναμική ένταση».

Μεγάλα ύψη βροχής σε Ήπειρο και Θράκη

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα ‘Αρτας το προαναφερόμενο διήμερο – έως σήμερα το απόγευμα -, έφτασε τα 82 mm.

Στον χάρτη εικονίζεται το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής για χθες Παρασκευή έως τις απογευματινές ώρες σήμερα, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Έτοιμοι για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα με ηλιόλουστο σκηνικό

Ο καιρός βελτιώνεται τις επόμενες ημέρες, με αίθριο ουρανό στην πλειονότητα της χώρας την Καθαρά Δευτέρα, εκτός από λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι οι άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ (τοπικά 6-7 στο Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μόνο στη Μακεδονία και Θράκη.

Από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπεται ξηρός καιρός σε όλη τη χώρα, ιδανικός για υπαίθριες δραστηριότητες: «Μετά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να… ξεμουλιάσουμε».

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί, 4 με 6 και βόρεια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια – παράκτια τοπικά 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι – απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι αργά το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία, στα βόρεια σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά έως 7 και στα νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί, στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη Θράκη, πρόσκαιρα στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ βαθμιαία στα κεντρικά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη και στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, πρόσκαιρα στα παράκτια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στα νότια τμήματα του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, όπου στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί, στα ανατολικά και τα νότια κυρίως παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά. Στη Θράκη από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.