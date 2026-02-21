Σύμφωνα με το fonirodopis.gr, το πάτωμα τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε 4 διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το συμβάν αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής φέροντας θλαστικά τραύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.