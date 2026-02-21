Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 50 βαθμούς, έναντι των 49 της ΑΕΚ και των 46 του ΠΑΟΚ, που έχουν ένα και δυο παιχνίδια λιγότερα, ενώ ανέκτησαν ψυχολογία ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στην «Μπάι Αρίνα» (Τρίτη 24/2, 22:00), με την ελπίδα να ανατρέψουν την ήττα 2-0 του πρώτου αγώνα ώστε να προκριθούν στους «16» του UEFA Champions League.

Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, παρέμεινε στους 21 βαθμούς και τη 10η θέση και την επόμενη αγωνιστική πηγαίνει στο Περιστέρι (28/2, 19:30) για το κομβικό ματς με τον Ατρόμητο.

Ο αγώνας

Την επομένη των γενεθλίων του (20/2/2002), ο Λορέντσο Πιρόλα άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο πρώτο μέρος.

Το γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτζι στο 89’ «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού, βάζοντας, παράλληλα, τέλος στο νικηφόρο σερί δυο αγωνιστικών του Παναιτωλικού.

Οι «ερυθρόλευκοι», με πολλά αλλαγές στη σύνθεσή τους, μπήκαν με διάθεση να πιέσουν και να βρουν το γρήγορο γκολ. Όμως, μετά το πρώτο – δίχως φάσεις – τέταρτο, τα «καναρίνια» βρήκαν τα πατήματά τους.

Μάλιστα, στο 22’ ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κοστίνια: από εκτέλεση κόρνερ, έγινε κεφαλιά από τον Γκουστάβ Γκράναθ, η μπάλα βρήκε στον Πορτογάλο μπακ, με τον Γιάννη Αναστασίου να δέχεται κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία καθώς Σπυρίδων Ζαμπαλάς και VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πουλικίδης) είχαν άλλη άποψη.

Ένα σουτ του Ντιόγκο Νασιμέντο (18’) κι ένα – ακόμη καλύτερο – του Λορέντσο Σιπιόνι (35’) ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι γηπεδούχοι. Μέχρι που βρήκαν τη λύση από στημένη φάση.

Από κόρνερ του Τσικίνιο, ο Πιρόλα πήδησε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά – με μπαταρισμένο μάλιστα κεφάλι από τη σύγκρουση με τον Παναγιώτη Ρέτσο προ ημερών – πέτυχε το 1-0 στο 37ο λεπτό.

Πριν βγει το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Τσικίνιο βρήκε ωραία στην πλάτη της άμυνας τον Μεχντί Ταρέμι, ο Ιρανός πλάσαρε, αλλά ο Γεβγένι Κουτσερένκο βγήκε πολύ γρήγορα κλείνοντας το οπτικό πεδίο, με τον Χρήστο Σιέλη να απομακρύνει.

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ταρέμι ελίχθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε από το ύψος του πέναλτι αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κουτσερένκο.

Ο πρώην φορ της Πόρτο συνέχισε να απειλεί και στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, έφτασε ακόμη πιο κοντά στο γκολ στο 50’, όταν ο Κοστίνια γύρισε από τα δεξιά, ο Ταρέμι σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι κι απομακρύνθηκε.

Δυο λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού σταμάτησε το δυνατό σουτ του Τσικίνιο από πλάγια θέση, με τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν ασφυκτικά για να «καθαρίσουν» το ματς.

Βλέποντας αυτό το σκηνικό, ο Αναστασίου προχώρησε σύντομα σε διπλή αλλαγή. Δε φάνηκε να αλλάζει κάτι άμεσα. Στο 57’, μάλιστα, ο Αντρέ Λουίς βγήκε στην πλάτη της άμυνας, θέλησε να «κρεμάσει» τον Κουτσερένκο που είχε βγει εκτός μεγάλης περιοχής, όμως ο πρώην άσος της Ρίο Άβε δε βρήκε στόχο.

Ο ίδιος απέτυχε σε δυο περιπτώσεις και στο 65’, με τον Κουτσερένκο να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση στο διαγώνιο πλασέ σε πρώτο χρόνο και τον Λουίς να σουτάρει ψηλά σε δεύτερο.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε τρία λεπτά μετά, με τον Ουκρανό τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να κρατάει όρθια την ομάδα του σε νέο, διαγώνιο πλασέ του Αντρέ Λουίς που αναζητούσε μανιωδώς το παρθενικό του γκολ με τα «ερυθρόλευκα» – κάτι που είχε πετύχει νωρίτερα ο Πιρόλα.

Ο οποίος στο 70’ παραλίγο να πανηγυρίσει εκ νέου, αλλά η κεφαλιά του σε αυτή την περίπτωση πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Σε όλο αυτό το διάστημα ο Παναιτωλικός είχε να αντιπαρατάξει μόνο μια πολλά υποσχόμενη αντεπίθεση με τον Αλεξάντρου Ματσάν στο 71’, όμως η τελική του πάσα κόπηκε σε κόρνερ.

Επτά λεπτά αργότερα, σε ανάλογο σκηνικό, ο Ματσάν επέλεξε να τελειώσει μόνος του τη φάση – αλλά άστοχα – αντί να δώσει σε Λάμπρο Σμυρλή ή Κόστα Άλεξιτς που ήταν αμφότεροι σε πλεονεκτική θέση.

Μην έχοντας κάτι άλλο να χάσει, ο Παναιτωλικός βγήκε πιο θαρραλέα στην επίθεση. Με τις γροθιές ο Κωνσταντής Τζολάκης απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Σμυρλή στο 86’, στην πρώτη, ουσιαστικά, τελική των φιλοξενούμενων. Που, όμως, εν τέλει δέχθηκαν και δεύτερο γκολ – δίκαιο βάσει της εικόνας του αγώνα.

Ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά το κοντινό σουτ του Φραντσίσκο Ορτέγκα στο 88’, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν. Με τα πολλά, η μπάλα στρώθηκε στον Γιαζίτζι που με φαλτσαριστό πλασέ νίκησε τον Ουκρανό τερματοφύλακα κάνοντας το 0-2, ανακουφίζοντας, παράλληλα, τους φίλους του Ολυμπιακού.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (82’ Ορτέγκα), Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίς (82’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (70’ Ελ Κααμπί), Ντιόγκο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν (70’ Νικολάου), Εστέμπαν, Ματσάν (81’ Μίχαλακ), Λομπάτο (55’ Άλεξιτς), Ρόσα (55’ Σμυρλής), Μπάτζι (81’ Γκαρσία).