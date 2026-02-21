Από το 2002 όταν και έκανε την εμφάνιση του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου, μέχρι σήμερα ο Μίλνερ συνεχίζει ασταμάτητος και πλέον το ερώτημα είναι μέχρι που θα φτάσει το ρεκόρ του.

Ο 40χρονος Άγγλος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον για την αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ και κατέγραψε την 654η εμφάνιση στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά ο Μίλνερ άφησε πίσω τον Γκάρεθ Μπάρι που είχε σταματήσει στις 653.

Congratulations James Milner, who makes an all-time record 654th Premier League appearance! 👏 pic.twitter.com/u7Wk1sf6Zj — Premier League (@premierleague) February 21, 2026