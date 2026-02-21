Η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέκτησε το χρυσό στο επί κοντώ με άλμα στα 4,52μ., που αποτελεί νέο προσωπικό ρεκόρ σε ανοικτό και κλειστό, αφού πέρασε τα 4,52μ. με την τρίτη προσπάθεια. Καταγράφηκαν ακόμη ατομικά ρεκόρ για τον Χριστόφορο Κουτλή (800μ. 1:51.15), τον Γιώργο Ματζαρίδη (1.500μ. 3:47.07) και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο (60μ. 6.69).

Το δεύτερο χρυσό ήρθε από τη 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500μ. με χρόνο 4:20.96, επίδοση που σφράγισε τη νίκη.

Στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης, έμεινε δεύτερος με 8,14μ., επίδοση που κατέγραψε στην τελευταία του προσπάθεια, αφού προηγούμενα είχε 7,64μ., 7,83μ., 8,04μ., 7,79μ. και ξανά 8,04μ. Νικητής αναδείχθηκε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ από τη Βουλγαρία με 8,42μ. και συνολικά πέντε έγκυρα άλματα από 8,23μ. και πάνω, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Νίκος Σταματονικολός με 7,76μ. Στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος πέρασε 2,17μ. και δεν τα κατάφερε στα 2,23μ., παίρνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον Τιχομίρ Ιβάνοφ που πέρασε 2,19μ. Δεύτερος επίσης στο επί κοντώ ήταν ο Αντώνης Σάντας με 5,45μ., πίσω από τον Ουκρανό Ιλια Μπομπρόβνικ.

Η Μαρία Ραφαηλίδου πήρε χάλκινο στη σφαιροβολία με 16,11μ., ενώ μία αμφισβητούμενη μέτρηση στην τέταρτη προσπάθεια της Μαρίας Μαγκούλια (16,90μ. με αρχική καταμέτρηση) διορθώθηκε μετά ένσταση και η αθλήτρια κατατάχθηκε τελικά τέταρτη με 15,90μ.