Η αναμέτρηση διεξήχθη σε γεμάτο γήπεδο και χαρακτηρίστηκε από σκληρή άμυνα, εναλλαγές ρυθμού και κρίσιμες επιλογές στα τελευταία λεπτά. Οι πράσινοι επέβαλαν τον ρυθμό τους σε κομμάτια του ματς, μάζεψαν ριμπάουντ και εκτέλεσαν ακριβή επιθετικά σχήματα όταν απαιτήθηκε, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν προβλήματα στην εκτέλεση και στην κυκλοφορία της μπάλας σε σημεία υψηλής έντασης. Το σκορ διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή μονομαχία στη ρακέτα και με διακυμάνσεις στο επιθετικό ρεπερτόριο των δύο ομάδων. Η ικανότητα του Παναθηναϊκού να διαχειριστεί τον χρόνο, να περιορίσει τα λάθη και να λειτουργήσει οργανωμένα στην επίθεση φάνηκε καθαρά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι γηπεδούχοι πήραν διαφορά που οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν. Το 79-68 σφράγισε την κατάκτηση και προκάλεσε έντονες εκδηλώσεις χαράς από τον κόσμο.

«Ακόμα ένα Κύπελλο στο μουσείο του Παναθηναϊκού»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το φινάλε ο Εργκίν Αταμάν μοιράστηκε τα πρώτα σχόλιά του για το ματς και την ομάδα. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός του τριφυλλιού: «Είμαι πολύ περήφανος για τους οπαδούς μας. Δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Ήταν μία πολύ σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα. Ακόμα ένα Κύπελλο στο μουσείο του Παναθηναϊκού και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου». Ο Αταμάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσήλωση των παικτών στις οδηγίες, από την αμυντική συνοχή που επέδειξαν αλλά και από την οργάνωση των επιθέσεων στα κρίσιμα διαστήματα. Σημείωσε ότι η ψυχολογία της ομάδας και η ανταπόκριση του κοινού έπαιξαν ρόλο, χωρίς ωστόσο να μπεί σε λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

Σε ερώτηση για την μεταγραφή Χέιζ-Ντέιβις, ο Τούρκος τεχνικός σημείωσε: «Η ποιότητα και η εμπειρία του μας βοήθησαν πάρα πολύ».