Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3,1 μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ενώ αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη μέτρηση από τον Οκτώβριο του 2022 που επιβεβαιώνει την ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης σημειώνουν άνοδο 1,8 μονάδων, φτάνοντας το 36,8%.

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος:

Νέα Δημοκρατία: 31,4%,

ΠΑΣΟΚ: 13%,

Πλεύση Ελευθερίας: 11,5%,

Ελληνική Λύση: 10%,

ΚΚΕ: 8%,

ΣΥΡΙΖΑ: 6,4%,

Φωνή Λογικής: 4,2%,

Μέρα25: 2,8%,

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%,

Νίκη: 2,2%,

Σπαρτιάτες: 1,4%,

Νέα Αριστερά: 1,4%,

Άλλο: 5,2%.

«Ψήφος» εμπιστοσύνης σε Μητσοτάκη

Στην ίδια δημοσκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύξησε 1,4 μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: Συγκεκριμένα ανεβαίνει στο 32,6%, πάνω από το ποσοστό του κόμματός του και έχει τετραπλάσια αποδοχή από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατέγραψε 8,1%.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ηγεμονικά ποσοστά τόσο μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1% πρόθεση ψήφου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών, όπου λαμβάνει 59,8%, ενώ κρατάει την πρωτιά και στον χώρο του Κέντρου με βραχεία κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ.