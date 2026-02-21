Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν ότι έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ, κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και λίγο μετά την επιστροφή του στο παρκέ για την έναρξη του β’ μέρους.

Εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε και η ένταση.

Τι αναφέρουν οι «πράσινοι»

Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Ματίας Λεσόρ παρακολουθεί τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Αλικαρνασσού και σε κάποια στιγμή άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς των “ερυθρόλευκων” που βρίσκονταν πίσω από τον “πράσινο” πάγκο, κάτι που οδήγησε τους ανθρώπους της ΕΟΚ να κατευθυνθούν προς το μέρος του προκειμένου να του ζητήσουν να μην μιλάει με την εξέδρα. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού AKTOR, υπάρχει αιτία πίσω από όλο αυτό το σκηνικό στο οποίο πρωταγωνίστηκε ο Γάλλος σέντερ και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: ” Με τη λήξη του ημιχρόνου οπαδός του Ολυμπιακού ακριβώς πάνω από την είσοδο της φυσούνας έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ. Σε αυτο οφειλόταν η ένταση. Ο Λεσόρ γύρισε να μιλήσει με τους αστυνομικούς να επέμβουν, όχι να επιτεθεί”.

