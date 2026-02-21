Οι πυροβολισμοί σε βάρος των ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20/2) στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο. Ο 45χρονος που συνελήφθη αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του.

Τα παιδιά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις.

Το επεισόδιο

Οι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια και την πλάτη. Ο 45χρονος τους πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.