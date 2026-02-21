Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1630

Ο ινδιάνος Κουαντεκίνα γνωρίζει στους βρετανούς αποίκους το ποπ-κορν.

1848

Ξεσπά η λεγόμενη «Φεβρουαριανή Επανάσταση» στη Γαλλία, που θα οδηγήσει στην κατάργηση της βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Β’ Γαλλικής Δημοκρατίας.

1917

Ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος της κυριαρχίας των Τσάρων, με την καθαίρεση του Νικολάου Β’.

1993

H «Ορχήστρα των Χρωμάτων» υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζιδάκι δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του Νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λιστ και Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο – μανιφέστο του μεγάλου έλληνα συνθέτη κατά του νεοναζισμού, με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού».

2015

Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με εισβολή οπαδών του «τριφυλλιού» στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, οι πράσινοι θα επικρατήσουν με 2-1.

2016

Τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 από την παράνομη μεταφορά προσφύγων, ανακοινώνει η Europol.

Γεννήσεις

1928

Γρηγόριος Αυξεντίου, κύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που κάηκε ζωντανός στο κρησφύγετό του από τον αγγλικό στρατό κατοχής. (Θαν. 3/3/1957)

1949

Νίκι Λάουντα, Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δυο χαρακτηριστικά που τόν διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1975, 1977, 1984), με 25 νίκες σε γκραν πρι. (Θαν. 20/5/2019)

1974

Τζέιμς Μπλαντ, άγγλος τραγουδοποιός, που κινείται μεταξύ τζαζ, ροκ και σόουλ(«You’re Beautiful», «Goodbye My Lover».

Θάνατοι

1973

Κατίνα Παξινού, ελληνίδα ηθοποιός, με διεθνή καριέρα. (Γεν. 17/12/1900)

1987

Άντι Γουόρχολ, αμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ, σκηνοθέτης και συγγραφέας. (Γεν. 6/8/1928)

2020

Κική Δημουλά, ελληνίδα ποιήτρια. (Γεν. 6/6/1931)