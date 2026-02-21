ΣΕ ΑΥΤΑ τα τρία χρόνια συνέβησαν πολλά και ανατράπηκαν άλλα τόσα. Η ανακριτική διαδικασία συνοδεύτηκε από πλήθος αντιδράσεων και το πολιτικό θερμόμετρο χτύπησε «κόκκινο» από τους πολιτικούς και τους υποστηρικτές του «ξυλολίου» και του «μπαζώματος» που έβλεπαν παντού θεωρίες συνωμοσίας και κατηγορούσαν την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Συγκεκριμένοι πολιτικοί κύκλοι εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών χωρίς κανέναν δισταγμό, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, η οποία ζητά και δικαιούται να μάθει την αλήθεια.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προκάλεσε νέες αναταράξεις, μέχρι που… αυτοδιαψεύστηκε, συμπαρασύροντας μαζί και τις θεωρίες για ύποπτο φορτίο. Ομως, κανείς από τους πολιτικούς, τους δημοσιολογούντες και τους πραγματογνώμονες, εντός και εκτός εισαγωγικών, που μέχρι τότε υιοθετούσαν όποια ακραία και τοξική θεωρία κυκλοφορούσε, δεν ζήτησε συγγνώμη. Αντιθέτως, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να αμφισβητούν κάθε κίνηση και απόφαση της Δικαιοσύνης, επιζητώντας τον κλονισμό της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τους θεσμούς.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η απόφαση της μέχρι πρότινος προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού, να πολιτευτεί ανέτρεψε εκ νέου τα δεδομένα. Τα μέλη του συλλόγου ζήτησαν την παραίτησή της, διαχώρισαν τη θέση τους από το επικείμενο κόμμα που θα δημιουργήσει, ενώ απέναντί της βρίσκονται πλέον και εκείνοι που μέχρι πρότινος την αποθέωναν.

ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ στοιχεία που εξακολουθούν να ενώνουν τους «πολιτικούς του ξυλολίου» είναι η ακραία εργαλειοποίηση της τραγωδίας, η συστηματική επιχείρηση απαξίωσης των θεσμών και η εκτέλεση μιας πρωτοφανούς προπαγάνδας. Εχουν ήδη προαποφασίσει πως είναι όλοι ένοχοι και θα αμφισβητήσουν οποιαδήποτε κίνηση, απόφαση, πόρισμα ή εξέλιξη που δεν συμφωνεί με την ετυμηγορία τους. Ακόμα και τους δικαστές που επελέγησαν μέσω… κληρώσεως για τη δίκη στη Λάρισα αμφισβητούν, προκαλώντας την οργή του δικαστικού κόσμου της χώρας, που κατήγγειλε «γνωστούς σπεκουλαδόρους πολιτικούς» και «μιμητές τους που υπονομεύουν τη δίκη».

ΟΜΩΣ, ανεξάρτητα από την προσπάθειά τους να αποκομίσουν μικροκομματικά οφέλη και να εξυπηρετήσουν τον πραγματικό τους στόχο, που είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πραγματικότητα είναι άλλη: Η Δικαιοσύνη συνεχίζει ανεπηρέαστη το έργο της και η Πολιτεία κάνει ό,τι έχει υποχρέωση για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης. Η αίθουσα είναι έτοιμη, με τις υποδομές να προβλέπουν την παρουσία εκατοντάδων διαδίκων, από τους δικηγόρους μέχρι τους μάρτυρες, τους συγγενείς και τους ειδικούς επιστήμονες, ενώ υπάρχει και ειδική αίθουσα Τύπου, για τη διασφάλιση της μετάδοσης της διαδικασίας και της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.