Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Τα γυναικεία πρόσωπα της οικογένειάς σας θα είναι αυτά που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διάθεσή σας. Θα βρεθείτε σε αντιπαράθεση. Ενδείκνυται να κρατήσετε την ψυχραιμία σας για να μη δοθεί περαιτέρω συνέχεια.

ΤΑΥΡΟΣ

Υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων, ειδικά μέσω των επικοινωνιών σας, σήμερα. Γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί στο τι λέτε ή τουλάχιστον πώς εκφράζετε αυτό που θέλετε να πείτε. Oσοι οδηγείτε προσοχή στα ατυχήματα λόγω βιασύνης.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Διαχειρίζεστε τα έσοδά σας λιγάκι άτσαλα και αυτό έχει ως συνέπεια τα διαρκή σκαμπανεβάσματα. Αν θέλετε πραγματικά να βρείτε μια άκρη, καλύτερα να πάρετε τις γνώμες των πιο ψύχραιμων και πιο έμπειρων από εσάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ευέξαπτοι και εύθικτοι παρουσιάζεστε σήμερα. Δεν σηκώνετε μύγα στο σπαθί σας και σε όποιον πάει να σταθεί απέναντί σας «αλίμονό του». Η διάθεσή σας είναι εριστική προς όλους, φταίνε- δεν φταίνε. Προσέξτε να μη χαλάσετε τις σχέσεις σας με άτομα που δεν πρέπει.

ΛΕΩΝ

Οι φοβίες σας βγαίνουν στην επιφάνεια, και μάλιστα φουντωμένες. Αναμοχλεύετε παλιές «αμαρτίες», που σας έχουν αφήσει σημάδια και πληγές που δεν έχουν κλείσει. Αυτό σας οδηγεί να επιδιώξετε με κάθε τρόπο να έρθετε σε επαφή με αυτό το παρελθόν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα γίνετε ιδιότροποι και επικριτικοί με τους φίλους σας και γενικότερα με τον κοινωνικό σας περίγυρο. Αυτό μπορεί να σας απομονώσει λίγο, ευτυχώς προσωρινά. Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να δώσει λύσεις.

ΖΥΓΟΣ

Το ότι οι συνεργάτες σας δεν συμμερίζονται τις απόψεις σας και τους τρόπους σας δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας. Ισως προσπαθείτε με λάθος τρόπο να επιβάλετε τις απόψεις σας. Γίνεστε εριστικοί και δεν ακούτε, επί της ουσίας, τι έχουν να σας πουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Εκνευρίζεστε με το παραμικρό και έχετε τάσεις φυγής. Δεν ευνοούνται οι ενασχολήσεις με αντικείμενα που χρειάζονται ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Ισως θα ήταν καλύτερα να πηγαίνατε μια εκδρομή. Θα ανανεωθείτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θέματα απιστίας θα έχετε να αντιμετωπίσετε σήμερα, αλλά και πισώπλατα μαχαιρώματα, κυρίως από τις γυναίκες. Ενα πρόσωπο σας πολιορκεί ερωτικά και θέλετε να το κρατήσετε μακριά από τη δημοσιότητα. Μια απιστία προ των πυλών, αλλά προσέξτε τις αποκαλύψεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η εσωτερική ένταση που βιώνετε σήμερα θα σας φέρει σε κόντρα με τους συνεργάτες ή συνεταίρους σας. Δεν δείχνετε καμία διάθεση συμβιβασμού. Είστε επιθετικοί, εριστικοί και εγωιστές. Αν δεν αλλάξετε στάση, θα προβληματιστείτε αρκετά σοβαρά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το άγχος, το στρες, η εσωτερική ένταση δημιουργούν ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν αν δεν ηρεμήσετε. Το σώμα σας, όπως και η ψυχή και το πνεύμα, χρειάζονται ανάπαυση. Κάντε το άμεσα.

ΙΧΘΥΕΣ

Δημιουργικός οίστρος σάς διακατέχει. Στην προσπάθειά σας να εκφράσετε τις ιδέες σας ή να βγάλετε από μέσα σας συναισθήματα που σας πνίγουν, ίσως γίνετε πιεστικοί με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μην εκνευρίζεστε με τα παιδιά σας, αν έχετε.