Οι Αρχές του Λος Άντζελες αναφέρουν ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο. Η ανακάλυψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση που οδήγησε στον εντοπισμό της. Εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατο και απέδωσε αίτημα για ιδιωτικότητα εκ μέρους της οικογένειας.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στη δήλωση. «Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν. Το ζευγάρι είχε επίσης δύο γιους, τον Όλιβερ Πάτρικ Σορτ, 39 ετών, και τον Χένρι Χέιτερ Σορτ, 36 ετών.

Το 2006 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης με πτυχίο στην Ψυχολογία και στις Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας, ενώ το 2010 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνική Εργασία από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια στο Νοσοκομείο Resnick Νευροψυχιατρικής του UCLA, προτού ενταχθεί στο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα διπλής διάγνωσης Camden Center.

Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η Κάθριν συμμετείχε επίσης στη φιλανθρωπική οργάνωση Bring Change 2 Mind, η οποία στοχεύει «στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να δημιουργούν συνδεδεμένες, ενσυναίσθητικές και υποστηρικτικές σχολικές κοινότητες, όπου οι συζητήσεις για την ψυχική υγεία είναι ευπρόσδεκτες και απαλλαγμένες από στιγματισμό».

Παρότι ο Μάρτιν Σορτ δεν είχε δημοσιοποιήσει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή της κόρης του, εκείνη είχε εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό του στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο afterparty της παράστασης «The Producers» το 2003, στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Hulaween» του New York Restoration Project της Μπέτι Μίντλερ και στο Vanity Fair Oscar Party τον Φεβρουάριο του 2011.