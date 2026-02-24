Με αυτοπεποίθηση στα ύψη λόγω του πολύ μεγάλου πλεονεκτήματος που είχε αποκτήσει από το Φάληρο, η Λεβερκούζεν μπήκε πιο δυνατά και απείλησε σε δύο περιπτώσεις με τον Σικ στο πρώτο δεκάλεπτο. Όμως σταδιακά ο Ολυμπιακός πιέζοντας ψηλά κατάφερε αρχικά να ισορροπήσει και στη συνέχεια να αναλάβει πλήρη πρωτοβουλία κινήσεων. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν… εμμονικά το «κτίσιμο» των επιθέσεων από τον τερματοφύλακα, ο Ολυμπιακός έκλεβε συνεχώς μπάλες και περίμενε την ευκαιρία του. Όμως, με εξαίρεση ένα σουτ του Τσικίνιο στο 8΄, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έκαναν τελικές προσπάθειες κι αυτό ήταν πρόβλημα αφού χρειάζονταν μίνιμουμ δύο γκολ για να ελπίζουν…

Στο 62΄ η Λεβερκούζεν έφτασε «μια ανάσα» από το να τελειώσει την υπόθεση-πρόκριση. Ήταν ένας καταπληκτικός συνδυασμός Ποκού-Γκριμάλντο και εκτέλεση του τελευταίου με τη μπάλα να «τραντάζει» το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη και, στην επαναφορά, τον Σικ να μην προλαβαίνει να τη στείλει στα δίχτυα. Γενικά στο β΄ ημίχρονο η εικόνα ήταν ίδια, με τους Γερμανούς να υποπίπτουν σε πολλά λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, που όμως αδυνατούσε να δημιουργήσει μια «μεγάλη» φάση. Λίγο μετά το μέσον του β΄ ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις, ποντάροντας στην εκτελεστική δεινότητα του Ελ Κααμπί και τη φρεσκάδα του Αντρέ Λουϊς.

Η Λεβερκούζεν είχε «καθήσει» στο 2-0 του πρώτου αγώνα, έκανε το χρόνο να κυλά υπέρ της και δεν έβγαλε πολλούς παίκτες στην επίθεση. Έτσι, παρά τα πολλά λάθη τους, οι γηπεδούχοι είχαν πάντα παίκτες πίσω να καλύψουν τα αμυντικά κενά που προέκυπταν. Ο Ολυμπιακός είπε «αντίο» στην Ευρώπη για εφέτος με μία κυριαρχική εμφάνιση στη Γερμανία, όπου για πρώτη φορά δεν δέχτηκε γκολ. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία ώστε να ανοίξει το σκορ και να βάλει δύσκολα στη Μπάγερ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Πιρόλα

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (77΄ Αρτούρ), Γκριμάλντο, Παλάσιος (72΄ Φερνάντες), Γκαρθία, Μάσα (56΄ Ποκού), Χόφμαν (73΄ Κούλμπρεθ), Σικ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Ροντινέι, Ντάνι Γκαρθία (89΄ Κλέιτον), Έσε, Μουζακίτης (79΄ Σιπιόνι), Τσικίνιο (66΄ Αντρέ Λουϊς), Μαρτίνς (89΄ Μπρούνο), Ταρέμι (66΄ Ελ Κααμπί).