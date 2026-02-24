Οι Μαδριλένοι άνοιξαν το σκορ με τον Νορβηγό επιθετικό στο 23ο λεπτό, με τους Βέλγους να απαντούν προσωρινά με τον Ορντόνιες έπειτα από κόρνερ του Χρήστου Τζόλη στο 36′.

Ωστόσο, η ομάδα του Σιμεόνε ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος. Ο Καρντόσο έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 48′, πριν ο Σέρλοτ ολοκληρώσει το προσωπικό του σόου με ακόμη δύο γκολ για το τελικό 4-1.

Η πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη δεν αποδείχθηκε αρκετή για τους Βέλγους, με την Ατλέτικο να περιμένει πλέον τον αντίπαλό της στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Λίβερπουλ, είτε την Τότεναμ.

Ο αγώνας

Η Μπριζ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε στα πρώτα δέκα λεπτά με σουτ των Μπαένα και Τρεσόλντι, χωρίς όμως να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Όμπλακ.

Στο 20’, οι φιλοξενούμενοι έκρυψαν την μπάλα με εξαιρετική κυκλοφορία. Ο Τζόλης απέφυγε αντίπαλο από τα αριστερά και βρήκε τον Βανάκεν, εκείνος έσπασε στον Φέτλεσεν, όμως ο Χάνκο απομάκρυνε σωτήρια με το κεφάλι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ατλέτικο προηγήθηκε στο 23’ με τον Σέρλοτ. Ο Όμπλακ βρήκε με βολέ τον Νορβηγό επιθετικό, εκείνος σούταρε πάνω στον Μινιολέ, όμως ο Βέλγος τερματοφύλακας έκανε ολέθριο λάθος και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Η Μπριζ αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 36’. Ο Χρήστος Τζόλης εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Φέτλεσεν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ορντόνιες από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα (38’), ο Όμπλακ κράτησε όρθια την Ατλέτικο με σπουδαία επέμβαση. Ο Τζόλης εξέθεσε τον Γιορέντε από τα αριστερά και σέντραρε ιδανικά, όμως ο Σλοβένος γκολκίπερ είπε εντυπωσιακά “όχι” στον Φέτλεσεν.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους (45’), ο Τζόλης δημιούργησε ξανά ρήγμα, γύρισε την μπάλα στον Φέτλεσεν μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του Βέλγου ήταν αδύναμο και ο Όμπλακ μπλόκαρε.

Η Ατλέτικο πήρε εκ νέου προβάδισμα στο 48’, κάνοντας το 2-1 με τον Καρντόσο. Ο μέσος των Μαδριλένων κοντρόλαρε την μπάλα έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, στέλνοντάς τη στα δίχτυα και δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Η Ατλέτικο βρήκε και τρίτο γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-1 απέναντι στην Μπριζ, με τον Σέρλοτ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Γιορέντε βρήκε τον Νορβηγό επιθετικό, εκείνος έσπασε στον Λούκμαν, ο οποίος συνεργάστηκε άψογα με τον Γκριεζμάν στο 1-2, πριν η μπάλα επιστρέψει στον Σέρλοτ που εκτέλεσε για το τρίτο γκολ των Μαδριλένων στο 76ο λεπτό.

Οι Μαδριλένοι έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους στο 87’, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-1 με τον Σέρλοτ να ολοκληρώνει το προσωπικό του σόου με χατ-τρικ.

Ο Νορβηγός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την σέντρα του Ρουγκέρι και με αποτελεσματικό τελείωμα πέτυχε το τέταρτο γκολ των Μαδριλένων, “σφραγίζοντας” οριστικά την υπόθεση πρόκριση.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάνκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε (83′ Χιμένεθ), Κόκε (70′ Μολίνα), Καρντόσο (83′ Μεντόζα), Μπαένα (70′ Λούκμαν), Σέρλοτ, Άλβαρεζ (58′ Γκριεζμάν).

ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνεθ, Μεχέλε (88′ Μέιχερ), Σεϊς, Στάνκοβιτς, Φορμπς, Φέτλεσεν (65′ Ντιακόν), Φάνακεν, Τζόλης (82′ Νίλσον), Τρεσόλντι (65′ Φερμάντ).