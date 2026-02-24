Ο Χιούγκο γεννήθηκε τον Δεκέμβριο στο Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital στο Λονδίνο, ζυγίζοντας 3 κιλά και 90 γραμμάρια, σκορπίζοντας συγκίνηση στο ιατρικό προσωπικό και την οικογένειά του. Πρόκειται για το δεύτερο μωρό που γεννιέται στο Ηνωμένο Βασίλειο ύστερα από μεταμόσχευση μήτρας, αλλά το πρώτο στην περίπτωση που το μόσχευμα προήλθε από αποβιώσασα δότρια.

Η μητέρα του, Γκρέις Μπελ, περίπου 30 ετών και κάτοικος νότιας Αγγλίας, είχε διαγνωστεί στα 16 της χρόνια με το σπάνιο σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), μια συγγενή πάθηση που χαρακτηρίζεται από υποπλασία ή πλήρη απουσία μήτρας. Η διάγνωση εκείνη σήμανε για χρόνια την αδυναμία να κυοφορήσει.

Η επιτυχής μεταμόσχευση και η μετέπειτα εγκυμοσύνη της θεωρούνται σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα, δίνοντας ελπίδα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Για την ίδια και την οικογένειά της, η γέννηση του Χιούγκο αποτελεί – όπως περιγράφουν – ένα πραγματικό θαύμα.

«Θυμάμαι να μπαίνω στις τουαλέτες του νοσοκομείου και να κλαίω ανεξέλεγκτα», είχε δηλωσει η ίδια.

Κάθε χρόνο, στα γενέθλιά της, έκανε την ίδια ευχή: να αποκτήσει κάποτε ένα παιδί. «Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Είναι απλά ένα θαύμα. Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε μετά τη γέννηση του γιου της.

Η πρωτοποριακή επέμβαση

Η μεταμόσχευση μήτρας πραγματοποιήθηκε το 2024 και διήρκεσε περίπου επτά ώρες, αποτελώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική διαδικασία. Την ομάδα καθοδήγησε η Ιζαμπέλ Κιρόγκα από το Oxford Transplant Centre, η οποία έχει επισημάνει ότι υπάρχει ένα «πολύτιμο παράθυρο» περίπου 12 ωρών για τη λήψη και επιτυχή μεταμόσχευση μήτρας από αποβιώσασα δότρια.

Η γυναίκα που προσέφερε τη μήτρα της – τα στοιχεία της παραμένουν άγνωστα – δώρισε συνολικά πέντε όργανα, βοηθώντας τέσσερις ανθρώπους. Οι γονείς της μίλησαν για «τεράστια υπερηφάνεια» για την κληρονομιά που άφησε πίσω της η κόρη τους. «Η απώλειά της διέλυσε τον κόσμο μας», ανέφεραν. «Όμως μέσα σε αυτόν τον αδιανόητο πόνο, βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι η τελευταία της πράξη ήταν μια πράξη αγνής γενναιοδωρίας».

Ο ρόλος της Womb Transplant UK

Στη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα πέντε μεταμοσχεύσεις μήτρας, με τη στήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης Womb Transplant UK. Επικεφαλής είναι ο καθηγητής Ρίτσαρντ Σμιθ, γυναικολόγος χειρουργός στο Imperial College Healthcare NHS Trust. Το ζευγάρι έδωσε στο παιδί το μεσαίο όνομα «Ρίτσαρντ» προς τιμήν του. «Έχω ξεγεννήσει πάνω από 1.000 μωρά στη ζωή μου. Ποτέ κανένα δεν πήρε το όνομά μου. Με έκανε να δακρύσω», δήλωσε.

Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν εντάσσεται στο τυπικό σύστημα δωρεάς οργάνων του NHS και απαιτεί ειδική συναίνεση των οικογενειών των δοτριών. Το κόστος αγγίζει τις 30.000 λίρες ανά επέμβαση, ενώ περίπου 15.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα δεν διαθέτουν λειτουργική μήτρα.

Σε διεθνές επίπεδο, από το 2014 – όταν έγινε η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση στη Σουηδία – έχουν γεννηθεί περίπου 70 παιδιά μέσω της μεθόδου, κυρίως από δότριες εν ζωή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον θα πραγματοποιούνται 20 έως 30 τέτοιες επεμβάσεις ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ περισσότερες από τις μισές λήπτριες κατάφεραν να αποκτήσουν παιδί.

Όταν η οικογένεια ολοκληρώσει τα σχέδιά της, η μεταμοσχευμένη μήτρα θα αφαιρεθεί ώστε η μητέρα να μη χρειάζεται μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Για τη Γκρέις Μπελ, πάντως, το σημαντικότερο έχει ήδη συμβεί. «Σκέφτομαι τη δότριά μου και την οικογένειά της κάθε μέρα. Ένα κομμάτι της θα ζει για πάντα μέσα από το παιδί μου», λέει.