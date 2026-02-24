Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τροχαίο ατύχημα με Ι.Χ. και πατίνι σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Βραΐλα, στο ρεύμα προς Πατησίων.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο, με την κίνηση στο σημείο να διεξάγεται με δυσκολία, ενώ σχηματίζονται ουρές οχημάτων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται πως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το άτομο που επέβαινε στο πατίνι.
