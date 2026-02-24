Η βασική εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 10 πλέον εβδομάδων αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς και η θητεία θα είναι για όλους 12 μήνες, εκτός από αυτούς που θα υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στο Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, που θα είναι 9 μήνες.

Στον Αυλώνα (ΚΕΤΘ) και τη Θήβα (ΚΕΠΒ), οι νεοσύλλεκτοι μπήκαν σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση αποκτά μεγαλύτερη ένταση και εξειδίκευση από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Τι αλλάζει σε εκπαίδευση και διάρκεια

Από τις κεντρικότερες αλλαγές, οι οποίες, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, «θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα», είναι αυτή που προβλέπει την αποκλειστική κατάταξη στον Στρατό Ξηράς. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις οπλιτών με εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα, οι οποίοι θα μετατάσσονται στην Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

Στο εξής, η κατάταξη των στρατευσίμων θα γίνεται τέσσερις φορές τον χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο, σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης. Η θητεία παραμένει 12μηνη, ωστόσο όσοι καταταγούν ως πρότακτοι ή πρωτόκλητοι και όσοι υπηρετήσουν σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στο Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, θα υπηρετούν 9 μήνες.

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται και η αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης «ώστε η οικογένεια να μη χρειάζεται να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε την περασμενή Παρασκευή ο κ. Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων στον Αυλώνα.

Ετσι λοιπόν οι οπλίτες θητείας στο εξής θα λαμβάνουν 100 ευρώ όταν υπηρετούν στην παραμεθόριο και 50 ευρώ όταν υπηρετούν στην ενδοχώρα, από 8,80 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση δε που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες θα παίρνουν 150 ευρώ (από 35 ευρώ), ενώ όσοι είναι γονείς θα λαμβάνουν 150 ευρώ για ένα παιδί, 200 ευρώ για δύο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Οι άγαμοι, ορφανοί και από τους δύο γονείς δικαιούνται 200 ευρώ, από τα 100 που λάμβαναν έως σήμερα.

Πέραν αυτών, στον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή περιλαμβάνεται η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου, καθώς και το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης.

Εκπαίδευση σε τρία στάδια

Ως προς το ζήτημα της εκπαίδευσης, που αναβαθμίζεται ουσιαστικά με στόχο «τη μετάβαση από μια θητεία αγγαρεία, στη θητεία με ουσία και αξία», διαρθρώνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αρχική εκπαίδευση στα κέντρα κατάταξης, όπου πραγματοποιείται η εβδομάδα κατάταξης, η τελετή ορκωμοσίας και η βασική εκπαίδευση μαχητή. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο με την εκπαίδευση ειδικότητας, που διεξάγεται σε εξειδικευμένες μονάδες εκπαίδευσης ή κέντρα διά βίου μάθησης. Το τρίτο και τελικό στάδιο αφορά την επιχειρησιακή ένταξη, όπου οι οπλίτες τοποθετούνται στις οριστικές τους μονάδες για το υπόλοιπο της υπηρεσίας τους.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής και της ειδικής εκπαίδευσης των οπλιτών ορίζεται η τοποθέτησή τους σε Επιχειρησιακές Μονάδες Ελιγμού, Υποστήριξης Μάχης, Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας, υψηλών απαιτήσεων και κατά απόλυτη προτεραιότητα σε μονάδες της Θράκης και του Ανατολικού Αιγαίου (70% των οπλιτών).

Τακτική μετάθεση δικαιούνται μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία κατάταξης, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους για 12 εβδομάδες (9μηνη θητεία) ή 26 εβδομάδες (12μηνη θητεία). Οι τοποθετήσεις γίνονται με μοριοδότηση (γνώσεις, δεξιότητες, τόπος προτίμησης και εντοπιότητα).

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί πλέον 10 εβδομάδες, από τις 4 που ίσχυαν μέχρι τώρα και θα περιλαμβάνει από χρήση drones μέχρι Πρώτες Βοήθειες, ενώ θα πολλαπλασιαστούν οι βολές, οι πορείες και οι ασκήσεις. Ειδικότερα, θα αυξηθεί ο αριθμός και το είδος των βολών, ενώ θα προστεθούν νυχτερινές βολές, βολές πιστολίου και ρίψεις εκπαιδευτικής χειροβομβίδας.

Επιπλέον, θα γίνεται εκπαίδευση στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), η οποία θα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, μεθόδους ανίχνευσης, εντοπισμού, αντιμετώπισης και πρακτική εξάσκηση στον εξομοιωτή, ο οποίος διαθέτει σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας. Οσοι θα περνούν επιτυχώς τα βασικά (αρχικά) σενάρια στον εξομοιωτή, θα υποβάλλονται σε τελική δοκιμασία στο εκπαιδευτικό ΣμηΕΑ. Οι επιτυχόντες που θα επιλέγονται να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση των δύο τελευταίων εβδομάδων, θα αποκτούν τη δεξιότητα του χειριστή ΣμηΕΑ, λαμβάνοντας ειδικό διακριτικό σήμα που θα φέρουν στη στολή τους.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η ειδική εκπαίδευση θα διαρκεί 4 εβδομάδες και θα πραγματοποιείται σε επιλεγμένες επιχειρησιακές Μονάδες με μέριμνα των Μειζόνων Διοικήσεων-Σχηματισμών σε ειδικά εξειδικευμένα Κέντρα και Σχολές και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Ειδικότητες όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, μικροβιολόγοι, οπλίτες πληροφορικής, μουσικοί, χημικοί κ.ά. θα μετατίθενται απευθείας σε Μονάδες. Οι ειδικότητες που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος καταργούνται και ομαδοποιούνται σε 19 εκπαιδευτικές ειδικότητες (από 46 κύριες).

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, εισάγεται η πιλοτική εφαρμογή ειδικοτήτων-δεξιοτήτων σε ΚΔΒΜ με προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θα παρέχουν στους οπλίτες πιστοποιημένη εξειδίκευση στα πεδία που έχουν επιλέξει. Για την Α’ ΕΣΣΟ προβλέπονται οι δεξιότητες Χειριστή Μηχανημάτων, Ναυαγοσώστη-Αυτοδύτη, Οπλουργού, Χειριστή Drone, καθώς και ειδικού προγράμματος Κυβερνοασφάλειας στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ. Τα προγράμματα εκπαίδευσης-δεξιοτήτων θα αυξηθούν σε περισσότερα πεδία στις επόμενες ΕΣΣΟ.