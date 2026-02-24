Η σειρά ψηφιακών μηχανών με εναλλάξιμους φακούς Canon EOS ανήκει σε ένα σύστημα απεικόνισης που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις αρχές «Ταχύτητα, Άνεση και Υψηλή ποιότητα εικόνας», και για το οποίο η εταιρεία έχει αναπτύξει μοναδικές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες εικόνας CMOS, επεξεργαστές εικόνας DIGIC και εναλλάξιμους φακούς.

Η Canon υποστηρίζει σταθερά τις ανάγκες των πελατών της έχοντας δημιουργήσει μια ευρεία γκάμα προϊόντων –από κορυφαία μοντέλα υψηλών επιδόσεων που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες έως μοντέλα εισαγωγικής κατηγορίας τα οποία δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν εικόνες υψηλής ποιότητας με ευκολία, καθώς και μια πλούσια γκάμα φακών σειράς RF και EF με 113 [2] μοντέλα– που επιτρέπουν τη δημιουργική έκφραση με πληθώρα τρόπων.

Στην αυγή της εποχής των ψηφιακών μηχανών SLR, η Canon ανακοίνωσε την πρωτοποριακή EOS Digital Rebel / EOS 300D / EOS Kiss Digital (το όνομα του προϊόντος διαφέρει ανά περιοχή) τον Σεπτέμβριο του 2003. Παρουσιάζοντας εκείνη την καινοτόμα μηχανή, που συνδύαζε ανταγωνιστική τιμή, μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος, η Canon έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη της αγοράς των ψηφιακών SLR, κερδίζοντας την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς παγκοσμίως και προαναγγέλλοντας την έλευση της εποχής των ψηφιακών μηχανών SLR.

Από τότε η Canon συνεχίζει να παρουσιάζει καινοτόμα προϊόντα, όπως την επαγγελματική EOS-1D, καθώς και τη σειρά EOS 5D, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της χρήσης ψηφιακών μηχανών SLR για βιντεοσκόπηση.

Τον Οκτώβριο του 2018, η εταιρεία ανακοίνωσε το σύστημα EOS R, το οποίο διευρύνει ακόμη περισσότερο τα όρια της οπτικής έκφρασης. Τον Ιούλιο του 2020 ακολούθησε η full-frame mirrorless EOS R5, η πρώτη [3] μηχανή στον κόσμο που προσφέρει εγγραφή βίντεο 8K, και τον Νοέμβριο του 2024 η κορυφαία EOS R1, η οποία συνδυάζει προηγμένες επιδόσεις αυτόματης εστίασης, υψηλή ποιότητα εικόνας και υψηλή αξιοπιστία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των επαγγελματιών. Η Canon συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους για να προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες οπτικής έκφρασης.

Το 2025 η Canon επέκτεινε το σύστημα EOS R ακόμη περισσότερο με τη mirrorless μηχανή APS-C EOS R50 V (Μάιος 2025), το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς EOS V που προσφέρει δημιουργικές λειτουργίες βίντεο, καθώς και τη full-frame mirrorless EOS R6 Mark III (Νοέμβριος 2025), μια μηχανή με εξαιρετικές επιδόσεις και πολύπλευρες δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών που έχουν οι πιο απαιτητικοί χρήστες.

Επιπλέον, η Canon κυκλοφόρησε επτά μοντέλα φακών RF [4] το 2025. Μέσα από αυτές τις συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση του συστήματος EOS R, η Canon εξασφάλισε την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των ψηφιακών μηχανών με εναλλάξιμους φακούς για 23η συνεχή χρονιά από το 2003.