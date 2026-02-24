Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έδειξε καλή αγωνιστική ετοιμότητα, με αποτέλεσμα ο προπονητής Ράφα Μπενίτεθ να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το ταξίδι στην Τσεχία.

Αντίθετα, εκτός προπόνησης έμεινε ο Πάλμερ–Μπράουν, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού του και υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει για περίπου έξι εβδομάδες. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Σισοκό και Κώτσιρας, ενώ ο Τσιριβέγια υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της, ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την Τσεχία, η οποία αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.