Επισκέψιμο και ευανάγνωστο, αρχιτεκτονικά και ιστορικά, καθ’ όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των θερινών παραστάσεων, όπως συμβαίνει σήμερα, θα είναι το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης, που πρόκειται να ξεκινήσουν τον προσεχή Ιούλιο.