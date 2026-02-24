Στις 25 Φεβρουαρίου 2023, μια γυναίκα προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας ότι το προηγούμενο βράδυ είχε μεταβεί στην κατοικία του ποδοσφαιριστή και είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση.

Ο Μαροκινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την παρουσία της στο σπίτι του, αλλά παραδέχεται μόνο αμοιβαίες αγκαλιές και φιλιά με συναίνεση, αρνούμενος οποιαδήποτε πράξη διείσδυσης. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η περιγραφή της καταγγέλλουσας φαίνεται να συμφωνεί με μηνύματα που αντάλλασσε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με φίλη της, στοιχείο που η υπεράσπιση αμφισβητεί τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη χρονολογία τους.

Η εισαγγελία επισημαίνει ότι η γυναίκα αρνήθηκε «σωματικά και λεκτικά» να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη. Από την πλευρά του, ο Χακίμι επικαλείται δύο ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες της καταγγέλλουσας, υποστηρίζοντας ότι εκείνη δεν είχε σαφή αντίληψη της κατάστασης.

Η συνήγορος της καταγγέλλουσας χαρακτήρισε την παραπομπή «απολύτως συνεπή με τα στοιχεία της δικογραφίας». Αντίθετα, η υπεράσπιση του ποδοσφαιριστή ισχυρίζεται ότι η υπόθεση βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο μιας γυναίκας που, σύμφωνα με την πλευρά του, αρνήθηκε ιατρικές εξετάσεις, έρευνες DNA και την παράδοση του κινητού της, ενώ φέρεται να απέκρυψε μηνύματα που υποδήλωναν πρόθεση «να τον απογυμνώσει οικονομικά».

Ο ίδιος ο Χακίμι δήλωσε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «Μια κατηγορία για βιασμό αρκεί για να οδηγήσει σε δίκη, ακόμη κι όταν την αρνούμαι και όλα δείχνουν ότι είναι ψευδής. Είναι άδικο τόσο για τους αθώους όσο και για τα πραγματικά θύματα. Περιμένω με ηρεμία τη δίκη, ώστε η αλήθεια να λάμψει δημόσια». Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.