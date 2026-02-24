Σοκολατόπιτα… με μανταρίνι! Είναι και μία νηστίσιμη πρόταση για όσους ακολουθούν τη νηστεία της Σαρακοστής, αρκεί να μην βάλετε το γλάσο. Όπως και να αποφασίσετε να το φτιάξετε, αυτό το γλυκό είναι έπος.

Υλικά

200 ml ηλιέλαιο

300 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

3 κουταλιές κονιάκ

200 ml χυμό μανταρίνι

20 ml ξίδι

½ κουταλάκι σόδα

80γρ. κακάο

300γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

20γρ. μπεικιν παουντερ

Για το σιρόπι

200 ml νερό

200 ml χυμό μανταρίνι

200 γρ. ζάχαρη

40 γρ. κακάο

1 φλούδα μανταρινιού

Για το γλάσο

150 ml κρέμα γάλακτος

300 γρ. κουβερτούρα

Διαδικασία

Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι, ανακατεύουμε πολύ καλά και βράζουμε για πέντε λεπτά, αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Σε μίξερ χτυπάμε το ηλιέλαιο με τη ζάχαρη, προσθέτουμε τις βανίλιες, το κονιάκ και το χυμό. Αναμιγνύουμε το ξίδι με τη σόδα και ρίχνουμε στο μείγμα.

Κοσκινίζουμε το κακάο, το αλεύρι και το μπεικιν παουντερ και ρίχνουμε σταδιακά στο μείγμα ανακατεύοντας πολύ καλά. Λαδώνουμε ένα ταψί και πασπαλίζουμε με κακάο, ρίχνουμε το μείγμα και στρώνουμε ομοιόμορφα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 50-55 λεπτά περίπου.

Όταν είναι έτοιμο, βγάζουμε από το φούρνο και δημιουργούμε στην επιφάνεια τρύπες με μια οδοντογλυφίδα ή με ένα μαχαίρι. Περιχύνουμε ενώ είναι ζεστή η σοκολατόπιτα με το κρύο σιρόπι. Ψιλοκόβουμε τη κουβερτούρα, σε μια κατσαρόλα βράζουμε τη κρέμα γάλακτος. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τα κομμάτια τη κουβερτούρα. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να λιώσει.

Περιχύνουμε τη σοκολατόπιτα με το γλάσο. Αφήνουμε να κρυώσει, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

