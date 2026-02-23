Πλέον, οι νηστίσιμες επιλογές είναι πολλές και δεν στερούνται νοστιμιάς. Η Νεκταρία Κοκκινάκη έχει υπέροχες προτάσεις για το καθημερινό τραπέζι, που θα αγαπήσουν όλοι.

ΡΕΒΙΘΙΑ ΜΕ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

Υλικά

300 γρ. ρεβίθια

4 μελιτζάνες

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα

150 ml ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι

2 πράσα το λευκό μέρος

1 σκελίδα σκόρδο

100 ml κόκκινο κρασί

300 γρ. ντομάτα κονκασέ

1 κουταλάκι ζάχαρη

2 φύλλα δάφνης

2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κύβο ζωμό λαχανικών

300 ml ζεστό νερό

Αλάτι & πιπέρι

Διαδικασία

Από το προηγούμενο βράδυ βάζουμε τα ρεβίθια σε αρκετό νερό ώστε να μουλιάσουν. Την επόμενη μέρα ξεπλένουμε τα ρεβίθια και μεταφέρουμε σε μία κατσαρόλα με αρκετό νερό. Βράζουμε σε μέτρια θερμοκρασία για περίπου 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Εντωμεταξύ κόβουμε τις μελιτζάνες σε μέτρια κομμάτια και τις τηγανίζουμε ελαφριά σε καυτό ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα. Αδειάζουμε σε πιατέλα με απορροφητικό χαρτί και κρατάμε στην άκρη. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, το πράσο σε φέτες και το σκόρδο μέχρι να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα ρεβίθια και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Βάζουμε την ντομάτα, την ζάχαρη, τα φύλλα δάφνης και αλατοπιπερώνουμε. Ψήνουμε σε μέτρια θερμοκρασία για περίπου 10 λεπτά. Μεταφέρουμε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί και ρίχνουμε τα ρεβίθια με τη σάλτσα. Διαλύουμε τον κύβο στο ζεστό νερό και περιχύνουμε το φαγητό. Πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια με ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά. Τα τελευταία 15 λεπτά ξεσκεπάζουμε το φαγητό και αφήνουμε να πάρει χρώμα.

ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΜΕ ΚΙΜΑ ΑΠΟ ΦΑΚΕΣ

Υλικά

250 γραμ. βρασμένες φακές

2 μανιτάρια πορτομπέλο

1 καρότο τριμμένο

100 ml ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά πελτέ

100 ml κόκκινο κρασί

300 γραμ. τριμμένη ντομάτα

1/2 κουταλάκι θυμάρι

2 φύλλα δάφνης

1 ξύλο κανέλας

1 πρέζα τριμμένο γαρίφαλο

Αλάτι & πιπέρι

500 γραμ. σπαγγέτι

Διαδικασία

Αρχικά βράζουμε τις φακές με αρκετό νερό μέχρι να μαλακώσουν, σουρώνουμε και κρατάμε στην άκρη. Ξεφλουδίζουμε εξωτερικά τα μανιτάρια και θρυμματίζουμε σε ένα μπλέντερ. Σε μία βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένα μέχρι να πάρουν χρώμα. Ρίχνουμε τις φακές, τα μανιτάρια και το καρότο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά, το θυμάρι, τα φύλλα δάφνης, το ξύλο κανέλας, το γαρίφαλο και τον πελτέ. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί ο πελτές και να βγάλει τα αρώματα του. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Βάζουμε την τριμμένη ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε μία κούπα ζεστό νερό. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία με σκεπασμένη την κατσαρόλα για περίπου 20 λεπτά. Εντωμεταξύ βράζουμε τα ζυμαρικά σε μία μεγάλη κατσαρόλα με αρκετό αλατισμένο νερό για όσο χρόνο αναγράφει η συσκευασία. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Τέλος, σερβίρουμε τα σπαγγέτι με μπόλικη σάλτσα κιμά από φακές.

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΠΕΣΤΟ ΑΡΑΚΑ Υλικά 1 κιλό αρακά

400 γραμ. λιγκουίνι

2 σκελίδες σκόρδο

2 κουταλιές μαϊντανό

1 κουταλιά άνηθο

2 κομμάτια φλούδες λεμονιού

Χυμό από μισό λεμόνι

60 ml ελαιόλαδο

120 γραμ. παρμεζάνα [αν τρώτε γαλακτοκομικά]

40 γραμ. κουκουνάρι καβουρδισμένο Διαδικασία Αρχικά βράζουμε τον αρακά σε αλατισμένο νερό για 3 λεπτά. Σουρώνουμε και μεταφέρουμε σε ένα πολυμηχάνημα και πολτοποιούμε. Στη συνέχεια φτιάχνουμε το πέστο, ρίχνουμε μέσα στο πολυμηχάνημα τα σκόρδα, τον μαϊντανό, το άνηθο, τις φλούδες λεμονιού, το χυμό λεμόνι, το ελαιόλαδο, την παρμεζάνα και το κουκουνάρι και πολτοποιούμε. Αδειάζουμε το πέστο σε μία ευρύχωρη και βαθιά πιατέλα. Βράζουμε τα λιγκουίνι σε αρκετό αλατισμένο νερό για όσο χρόνο να γράφει συσκευασία. Όταν είναι έτοιμα παίρνουμε κατευθείαν από την κατσαρόλα και μεταφέρουμε πάνω στο πέστο. Περιχύνουμε και με δύο μεγάλες κουτάλες από το νερό που έβρασα τα λιγκουίνι και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε με τριμμένη παρμεζάνα, λίγο ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Οι ελληνικές παρουσίες στα βραβεία Bafta

Bafta awards 2026: Η Κέιτ Μίντλετον και οι λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Ζέτα Μακρυπούλια: Η σπάνια εξομολόγηση για τη μητρότητα – «Σ’ εμένα το συναίσθημα αυτό δεν γεννήθηκε…»

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στην πρωινή ζώνη της Κυριακής