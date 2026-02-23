Τα παιδιά σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ θα μείνουν στο σπίτι τη Δευτέρα (23/02), καθώς μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα ανάγκασε τα σχολεία να κλείσουν και έθεσε τα γραφεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις Αρχές της περιοχής να προειδοποιούν για έντονη χιονόπτωση, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης.

Here’s a look outside our office in Upton, NY as a heavy snow band passes. Expect whiteout conditions in heavy blowing snow. Travel bans remain in effect for parts of the area with significant disruptions to emergency services and transportation. pic.twitter.com/KIFbS7xt44 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

Η καταιγίδα έχει ήδη διαταράξει τις μετακινήσεις κατά μήκος της ανατολικής ακτής από την Ουάσιγκτον έως τη Νέα Αγγλία, με τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις και τις Αρχές να προτρέπουν τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στους δρόμους. Η πόλη της Νέας Υόρκης, η μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια της χώρας, διέταξε το κλείσιμο όλων των δημόσιων σχολείων για μια παραδοσιακή χιονισμένη μέρα, χωρίς εξ αποστάσεως διδασκαλία και με ακύρωση όλων των εξωσχολικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το Reuters.

It’s already ripping snow, but we’re just getting started in New York City. 📹 @HarjasWeather pic.twitter.com/wBAz39jBZ7 — Ben Noll (@BenNollWeather) February 23, 2026

Ο δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε την απομάκρυνση των μη απαραίτητων οχημάτων από τους δρόμους της πόλης από το βράδυ της Κυριακής (22/02) έως το μεσημέρι της Δευτέρας (23/02), λέγοντας ότι τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης χρειάζονταν τους δρόμους ελεύθερους καθώς η χιονόπτωση εντεινόταν. Η πόλη βρίσκεται υπό την πρώτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα από το 2017.

Τα δημοτικά γραφεία θα κλείσουν για τις υπηρεσίες που παρέχονται αυτοπροσώπως, και οι μη απαραίτητοι δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. «Καλώ όλους τους Νεοϋορκέζους να μείνουν στο σπίτι τους», δήλωσε ο Μαμντάνι.

NYC public schools: Tomorrow (Mon 2/23) is a full snow day — no remote learning, no logging on. Our first real snow day in seven years.⁰

This blizzard is serious. Stay inside. Travel ban 9pm–noon tomorrow so crews can keep streets clear.

⁰After the worst passes, bundle up and… pic.twitter.com/e2DvrDgax1 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 22, 2026



Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι κινητοποίησε 100 μέλη της Εθνικής Φρουράς για να βοηθήσουν στο Λονγκ Άιλαντ στη Νέα Υόρκη και στο Λόουερ Χάντσον Βάλεϊ, περιοχές που αναμένεται να υποστούν τις χειρότερες επιπτώσεις από τις έντονες χιονοπτώσεις και τους παράκτιους ανέμους. Η καταιγίδα ανάγκασε επίσης το κλείσιμο του συγκροτήματος των κεντρικών γραφείων του ΟΗΕ στο Μανχάταν τη Δευτέρα (23/02).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε ορισμένες περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος των ΗΠΑ ενδέχεται να πέσει χιόνι ύψους έως και 60 εκατοστών, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και διακοπών ρεύματος.

Σε ενημέρωση την Κυριακή (22/02), η υπηρεσία ανέφερε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη διακοπή της χρηματοδότησής της, το έργο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) για την αντιμετώπιση καταστροφών συνεχίζεται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του προσωπικού, των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και της κρίσιμης βοήθειας προς τους πληγέντες από ενεργές καταστροφές, με την ασφάλεια της ζωής και την προστασία της περιουσίας να παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες.

Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει τη FEMA να αναστείλει την αποστολή εκατοντάδων εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το DHS παραμένει κλειστό.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάουρα Χέιλι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από τους κρατικούς υπαλλήλους να μείνουν στα σπίτια τους. Το Κονέκτικατ απαγόρευσε την Κυριακή (22/02) το βράδυ την πρόσβαση των εμπορικών οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους περιορισμένης πρόσβασης, εξαιρουμένων μόνο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των οχημάτων που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία από το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) και προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν σοβαρά υπόψη την καταιγίδα. «Οι άνθρωποι πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη», είπε.

Προβλήματα στις μεταφορές

Οι αεροπορικές συγκοινωνίες ήταν από τις πρώτες που επλήγησαν. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware έδειξε ότι περισσότερες από 5.300 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί για τη Δευτέρα (23/02). Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium ανέφερε ότι περισσότερες από 25.000 πτήσεις είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα (23/02), με τις ακυρώσεις να αυξάνονται επίσης για την Τρίτη (24/02), ειδικά στα μεγάλα αεροδρόμια της βορειοανατολικής ακτής.

Η Republic Airways, η οποία εκτελεί περιφερειακές πτήσεις για τις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ United Airlines, Delta Air Lines και American Airlines, κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ακυρώσεων μέχρι τη Δευτέρα (23/02) το πρωί, με περισσότερες από 850 πτήσεις να έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware. Η JetBlue Airways, ακολούθησε με σχεδόν 800 πτήσεις να επηρεάζονται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Kopp (@newyorkcitykopp)

Η NJ TRANSIT ανέστειλε τις υπηρεσίες λεωφορείων, τραμ και Access Link το βράδυ της Κυριακής (22/02) και σταμάτησε τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την πολιτεία μέχρι το βράδυ της Κυριακής, με την επαναφορά των λειτουργιών μόνο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στη Νέα Αγγλία, η Rhode Island Public Transit Authority ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις υπηρεσίες — συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος RIde paratransit — από το βράδυ της Κυριακής έως τη Δευτέρα και θα ανακοινώσει τα σχέδια για την επανέναρξη των υπηρεσιών μόνο όταν βελτιωθούν οι συνθήκες.