Στο ευχάριστο γεγονός αναφέρθηκε, το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, αναφέροντας ότι το φετινό Πάσχα θα έχει μεγάλη αξία για την ίδια.

Με αφορμή ένα θέμα για το φετινό Πάσχα που πρόβαλλαν στην εκπομπή, η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε πως ανυπομονεί να έρθει στον κόσμο η κόρη της, η οποία προγραμματίζεται γύρω στις 17 Απριλίου.

«Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, λίγο μετά, θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει», δήλωσε η παρουσιάστρια.

Το διαφορετικό Πάσχα της Κατερίνας Καινούργιου – Η αποκάλυψη

«Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπεβολική, είναι να μην έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια, γερά και καλότυχα να είναι όλα», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.





