Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA σημείωσε 22,1% στο σύνολο και 15,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 12% στο σύνολο και 12,5% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Δεκατιανοί», στον ΣΚΑΪ, έκαναν 10% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο πατέρα» σημείωσε 6,7% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό. Η παρουσιάστρια κάνει την προσπάθειά της, το δεύτερο μισό της χρονιάς, όμως το πρόσημο στους πίνακες της Nielsen δεν είναι το αναμενόμενο. Στο OPEN, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έκανε 4,3% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

Τηλεθέαση: Τι έγινε στην πολύ πρωινή ζώνη

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Mega Σαββατοκύριακο» σάρωσε σε τηλεθέαση καταγράφοντας 17,7% στο σύνολο και 21,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ έκανε 17,8% στο σύνολο και 11% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Τώρα Μαζί», στο OPEN, έκανε 11% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό.

