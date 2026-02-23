Η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών μετά το περιστατικό αυτό. Ο Ουίλιαμ και η Πριγκίπισσα Κέιτ εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά από τη σύλληψη, στα βραβεία BAFTA την Κυριακή. Σε ερώτηση για την ταινία Hamnet, ο Ουίλιαμ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Χρειάζομαι να είμαι σε ήρεμη κατάσταση και αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Θα το αφήσω για αργότερα».

Την ίδια ώρα, ο ανώτερος βουλευτής των Τόρις και πρώην υπουργός, Τομ Τάγκεντχατ, ζήτησε την έναρξη έρευνας για προδοσία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες του Άντριου ενέχουν σοβαρές ερωτήσεις για την εθνική ασφάλεια, μετά από ισχυρισμούς ότι διέρρευσε ευαίσθητες πληροφορίες της κυβέρνησης στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι έρευνες της αστυνομίας στο πρώην σπίτι του Άντριου, Royal Lodge, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα και θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα. Πηγές από το Παλάτι ανέφεραν στην The Guardian ότι ο Κάρολος δεν θα εμποδίσει το κοινοβούλιο να θεσπίσει νόμο που θα εμποδίσει τον πρώην δούκα να ανέβει ποτέ στο θρόνο. Το Παλάτι δήλωσε στην Independent ότι πρόκειται για «θέμα κοινοβουλίου».

Εν τω μεταξύ, αποκαλύφθηκε ότι οι φρουροί ασφαλείας του Άντριου, χρηματοδοτούμενοι από τους φορολογούμενους, είχαν παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας σε πάρτι του Έπσταϊν. Παράλληλα, αναφέρεται ότι κάποια στοιχεία σχετικά με τις έρευνες για τον Έπσταϊν μπορεί να έχουν καταστραφεί, καθώς η αστυνομία εξετάζει αν θύματα μεταφέρθηκαν με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν σε βρετανικά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις.

Η κυβέρνηση εξετάζει νομοθεσία για να αφαιρέσει τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής, ενώ η πλειοψηφία του βρετανικού κοινού τάσσεται υπέρ της αφαίρεσης του πρώην πρίγκιπα από τον θρόνο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, με το 82% να υποστηρίζει την απομάκρυνσή του.

Ο Άντριου έχει ήδη απολέσει τους βασιλικούς του τίτλους στο πλαίσιο του σκανδάλου για τη φιλία του με τον Έπσταϊν και στο παρελθόν είχε καταβάλει περίπου 12 εκατομμύρια λίρες για να διευθετήσει πολιτική αγωγή για σεξουαλική επίθεση που του είχε κατατεθεί από τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ. Ο ίδιος αρνείται κάθε παράπτωμα.

Οι αναζητήσεις της αστυνομίας και η πολιτική πίεση συνεχίζονται, ενώ η βασιλική οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί το πλήγμα στη φήμη της.