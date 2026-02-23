Παρθένος, Λέων και Καρκίνος: Ένα μικρό ρίσκο μπορεί να έχει μεγάλο όφελος. Βγείτε ήρεμα από τη ζώνη άνεσής σας και τα αποτελέσματα θα εντυπωσιάσουν.

Μην θεωρείτε τη στασιμότητα ως απραξία. Ακόμη και αν τα εξωτερικά αποτελέσματα καθυστερούν, αναγνωρίστε τις εσωτερικές νίκες.

Ακολουθεί η πρόβλεψη για όλα τα ζώδια για τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026:

Κριός (21 Μαρτίου – 20 Απριλίου):

Νιώθετε τραβηγμένοι ανάμεσα στο οικείο και το απρόσμενο; Μην επιμένετε ή αμυνθείτε. Βρείτε το σημείο όπου η καινοτομία συναντά την πρόθεση. Σχέσεις ή τεχνολογικά θέματα μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις, αλλά η πρόοδος συχνά απαιτεί μία καλά χρονισμένη παύση.

Ταύρος (21 Απριλίου – 21 Μαΐου):

Μπορεί να νιώσετε σύγκρουση μεταξύ της αγάπης σας για σταθερότητα και της ανάγκης για πρόοδο. Οι επαγγελματικές ή προσωπικές αλλαγές απαιτούν ευελιξία, αλλά η ανάπτυξη δεν αποκλείει την άνεση. Ανοίξτε τη διάθεση σας στην καινοτομία.

Δίδυμοι (22 Μαΐου – 21 Ιουνίου):

Το μυαλό σας θέλει να πετάξει, αλλά η ενέργειά σας ίσως καθυστερεί. Μερικές εξελίξεις χρειάζονται ηρεμία πρώτα. Η σύγκρουση ανάμεσα στην ησυχία και τη διέγερση μπορεί να φέρει ενόραση, όχι ανυπομονησία.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 23 Ιουλίου):

Η όψη Άρη-Φεγγαριού μπορεί να αναστατώσει τη συναισθηματική σας ζώνη άνεσης. Αισθάνεστε διχασμένοι ανάμεσα στην ασφάλεια και το ρίσκο, ειδικά σε θέματα εμπιστοσύνης ή κοινών πόρων. Μην αντιδράτε παρορμητικά – απαντήστε με διαισθητική στρατηγική.

Λέων (24 Ιουλίου – 23 Αυγούστου):

Η ανάγκη σας για έλεγχο μπορεί να συγκρουστεί με κάποιον εξίσου δυναμικό. Σήμερα οι εντάσεις μπορεί να φέρουν απρόβλεπτες αντιδράσεις. Η δύναμή σας είναι να γνωρίζετε πότε να ηγηθείτε και πότε να συνεργαστείτε.

Παρθένος (24 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου):

Διχάζεστε ανάμεσα στο σχέδιο και το πειραματικό. Αντί να αντισταθείτε, βελτιώστε το σύστημα σας. Οι συγκρούσεις μπορούν να σας οδηγήσουν σε πιο υγιή ή αποδοτικά μονοπάτια.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου):

Στην αγάπη, τη δημιουργικότητα ή τη διασκέδαση, υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην ασφάλεια και την αυθόρμητη έκφραση. Αφήστε τη περιέργεια να σας φέρει ρομαντικές ή δημιουργικές εκπλήξεις.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου):

Η σύγκρουση Φεγγαριού-Άρη αγγίζει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας κόσμο. Σχέσεις και οικογενειακές καταστάσεις μπορεί να απαιτήσουν όρια ή αναδιοργάνωση. Η αληθινή δύναμη είναι να ξέρετε πότε να κρατάτε και πότε να αφήνετε.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου):

Η καθημερινότητά σας τραβιέται ανάμεσα στην ρουτίνα και τις νέες ιδέες. Βρείτε έναν ρυθμό που σας επιτρέπει να καινοτομήσετε χωρίς να καταρρεύσετε. Ακόμη και οι πιο τρελές ιδέες χρειάζονται σταθερή βάση.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 20 Ιανουαρίου):

Η επιθυμία για ηρεμία και έλεγχο συγκρούεται με ανάγκες δράσης. Οικονομικά ή δημιουργικά ζητήματα απαιτούν ισορροπία μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας. Μην επιβάλλετε αλλαγές, αλλά μην κολλάτε και σε παλιά μονοπάτια.

Υδροχόος (21 Ιανουαρίου – 19 Φεβρουαρίου):

Η σύγκρουση Φεγγαριού-Άρη φέρνει ένταση ανάμεσα στην άνεση και την επιθυμία για καινοτομία. Ανεβείτε από τη ζώνη άνεσης με έξυπνο τρόπο, όχι παρορμητικά.

Ιχθύες (20 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου):

Το μυαλό σας τρέχει ενώ το σώμα ζητά ανάπαυση. Η ανάγκη για ηρεμία και η παρόρμηση για δράση μπορεί να προκαλέσουν εσωτερική ένταση, αλλά και έμπνευση για αλλαγές σε παλιές συνήθειες ή κρυφούς φόβους.