Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 08:00 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ υπέστη ζημιές και ένα όχημα που βρισκόταν στο χώρο.
Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
