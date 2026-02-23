Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 08:00 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ υπέστη ζημιές και ένα όχημα που βρισκόταν στο χώρο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.