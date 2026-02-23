Οι εκπτώσεις αφορούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, αλλά όχι τον Προαστιακό σε περίπτωση ανέργων εντός αστικής ζώνης.

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται φοιτητές και σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, πολύτεκνοι, άτομα άνω των 65 ετών και ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στον ΟΑΣΘ απαιτούνται τα κατάλληλα δικαιολογητικά: ακαδημαϊκή ταυτότητα, μαθητικό δελτίο, πάσο ΙΕΚ, βιβλιάριο πολυτεκνίας ή κάρτα ΑμεΑ. Στην Αθήνα, το μειωμένο κόμιστρο αφορά επίσης παιδιά 7-12 ετών και νέους 13-18 ετών. Οι πολύτεκνοι απολαμβάνουν 50% έκπτωση και στα ΚΤΕΛ με την πολυτεκνική ταυτότητα.

Δωρεάν μετακίνηση παρέχεται σε ανέργους (εκτός Προαστιακού), παιδιά έως 6 ετών, οπλίτες θητείας, ΑμεΑ με ετήσια κουπόνια, βουλευτές και ευρωβουλευτές. Πλήρη απαλλαγή έχουν ένστολοι του Πυροσβεστικού Σώματος, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ειδικές κατηγορίες, όπως ανάπηροι πολέμου και συνοδοί τους, καθώς και συνταξιούχοι αστυνομικοί με ειδική σημείωση, δικαιούνται επίσης δωρεάν μετακίνηση, ενώ μόνιμοι στρατιωτικοί και εθελοντές πυροσβέστες εξαιρούνται.

Στον τομέα των τρένων, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προσφέρει 50% έκπτωση σε παιδιά 4-12 ετών, πολύτεκνους, μαθητές και ΑμεΑ, 25% για φοιτητές, νέους κάτω των 26 ετών και άτομα άνω των 65 ετών, και επιπλέον 10%-15% για ηλεκτρονική κράτηση ή ομαδικά ταξίδια.