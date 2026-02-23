Η ομάδα του Πειραιά αναζητά την ανατροπή, μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (18/2) με 2-0 για την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, ενώ στην Γερμανία ταξιδεύει και ο Γιαζίτζι, αν και δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.