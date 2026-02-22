Ο Μουκουντί άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Ο Γιόβιτς ευστόχησε από θέση τετ α τετ στο 49′, μετά από ασίστ του Μάνταλου.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ στο 59ο λεπτό, ενώ ο Μαρίν με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής έγραψε το τελικό 4-0.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΚ ανέβηκε στην κορυφή της Stoiximan Super League, έχοντας συγκεντρώσει 52 βαθμούς και είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει παιχνίδι λιγότερο. Στην 4η θέση με 39 πόντους παρέμεινε ο Λεβαδειακός, που νιώθει πλέον την… ανάσα του Παναθηναϊκού.

Την επόμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (1/3, 17:30), ενώ ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στη Νίκαια από την Κηφισιά (28/2, 20:00) για την 23η “στροφή” του πρωταθλήματος.

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και απέκτησε προβάδισμα από νωρίς. Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Μουκουντί πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν δεν μπόρεσε να αποκρούσει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Στα επόμενα λεπτά η Ένωση πλησίασε και σε περισσότερα γκολ. Στο 8′ ο Γκεοργκίεβ με ωραία κάθετη μεταβίβαση βρήκε τον Γιόβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ευστοχήσει απέναντι από τον Λοντίγκιν.

Ο Σέρβος επιθετικός ήταν πρωταγωνιστής σε ακόμη μία στιγμή. Στο 11ο λεπτό ο Γιόβιτς από τα αριστερά συνέκλινε, έκανε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού να υψώνει το δεξί του χέρι και να διώχνει σε κόρνερ. Στο 13′ οι φιλοξενούμενοι έχασαν και τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Ο Λεβαδειακός επιχείρησε τα επόμενα λεπτά να ανέβει πιο ψηλά και στο 24′ είχε την πρώτη του ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Ο Μπάλτζι έκλεψε την μπάλα από τον Μαρίν, ο παίκτες των φιλοξενουμένων έκανε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, με τον Στρακόσα να αποκρούει. Μάλιστα, στο 31ο λεπτό ο Πεντρόσο βρήκε δίχτυα από δύσκολη γωνία, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσα. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του και ο VAR επιβεβαίωσε το οφσάιντ.

Στο 36ο λεπτό η ΑΕΚ απείλησε εκ νέου. Ο Ρέλβας γέμισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Μάνταλος πήρε το τακουνάκι ανάμεσα από Μάγκνουσον και Λοντίγκιν, ωστόσο αστόχησε. Η Ένωση συνέχισε να έχει τελικές, με το 1-0 να παραμένει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος ήταν ιδανικό, καθώς στο 49ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Μάνταλος έκλεψε την μπάλα, με εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση έβγαλε τον Γιόβιτς απέναντι από τον Λοντίγκιν, με τον Σέρβο να πλασάρει ιδανικά για το 2-0. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο, υψηλό ρυθμό.

Στο 58′ η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με τον Λιούμπιτσιτς, όμως ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ του Πήλιου, ο οποίος έκανε το γέμισμα από τα αριστερά, με τον Γιόβιτς στη συνέχεια να στρώνει στον Κροάτη. Εν τέλει το 3-0 έγινε πραγματικότητα στο 59′ με πανέμορφο γκολ του Πέτρου Μάνταλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ πήρε μέτρα από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, προσποιήθηκε υπέροχα τους αντιπάλους του και με μία βολίδα με το δεξί σκόραρε.

Η Ένωση ήταν ασταμάτητη. Πρώτα στο 62′ ο Μουκουντί πλησίασε στο δεύτερό του γκολ, ενώ η ΑΕΚ στο 68′ ανέβασε ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Ο Μάνταλος έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος τροφοδότησε τον Μαρίν. Εκείνος με τη σειρά του εκτέλεσε από το ημικύκλιο και έγραψε το 4-0.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είχε πάρει τον “δρόμο” του. Ο Λεβαδειακός είχε κάποιες τελικές, οι οποίες δεν ήταν ικανές να απειλήσουν τον Στρακόσα. Κάπως έτσι, το σκορ δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μία επιβλητική νίκη.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεοργκίεβ, Μαρίν (82′ Περέιρα), Μάνταλος (74′ Μάριο), Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (73′ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (82′ Ζίνι), Βάργκα (85′ Ελίασον)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος (73′ Φίλων), Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα (46′ Νίκας), Κωστή (73′ Τζάλοου), Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς (13′ Γκούμας), Πεντρόσο (85′ Οζέγκοβιτς)