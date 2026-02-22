Ο Άρης αναζητούσε να επιστρέψει στα τρίποντα μετά από δύο διαδοχικές ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και Βόλο, με την Κηφισιά να παίζει όμως για την επιβίωσή της και καταφέρνει στο φινάλε να αποσπάσει το 1-1 και να φύγει με έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη της παραμονής.

Το ματς

Ο Άρης μπήκε στο ματς ψάχνοντας το τρίποντο μετά από δύο διαδοχικές ισοπαλίες και η Κηφισιά έχοντας να γευτεί τη χαρά της νίκης από την 12η αγωνιστική, με το πρώτο μισάωρο να βρίσκει τους Θεσσαλονικείς να είναι η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και που έψαχνε ουσιαστικά το γκολ αλλά να έχει μόλις μία επικίνδυνη φάση: ένα δυνατό σουτ του Ράτσιτς που έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο μετά από το ημίωρο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν εκ νέου αλλά το σουτ του Καντεβέρε μέσα από την περιοχή σταμάτησε στα απλωμένα πόδια του Σόουζα, για να μπει το πρώτο μέρος στην τελική του ευθεία και εκεί να “πάρει φωτιά”.

Δράστης ήταν ο Γκαρέ, ο οποίος έκανε μία φανταστική ατομική ενέργεια από τα δεξιά στο 41ο λεπτό, με τον Αργεντινό να αποφεύγει με εντυπωσιακές ντρίμπλες δύο αντιπάλους και να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, για να κάνει το 1-0 με ασύλληπτο αριστερό σουτ.

Το γκολ αυτό φαινόταν να αποδίδει δικαιοσύνη στο ματς, με δεδομένο πως ο Άρης ήταν η ομάδα που πίεζε, όμως στο 44′ ήρθε η απάντηση από την Κηφισιά, με τον Λαρουσί να κάνει υπέροχο γύρισμα από τα αριστερά μέσα στη μικρή περιοχή και τον Χριστόπουλο να ισοφαρίζει σε 1-1 με κοντινή προβολή με το δεξί.

Με το αποτέλεσμα αυτό έληξε το πρώτο μέρος (10-6 οι τελικές, 0.7-0.4 τα xgoals), με το δεύτερο μέρος να βρίσκει τις δύο ομάδες να μπαίνουν με κεκτημένη ταχύτητα από το εντυπωσιακό τους φινάλε στο πρώτο και να αγγίζουν αμφότερες ένα δεύτερο γκολ.

Ο Άρης κέρδισε πέναλτι στο 50ο λεπτό όταν ο Τσακαλίδης είδε παράβαση σε κεφαλιά του Καντεβέρε που σταμάτησε πάνω στον Κονατέ όμως πήρε την απόφασή του μέσω on field review, για να σκοράρει στο 63′ ο Πόμπο για την Κηφισιά με δυνατό σουτ εκτός περιοχής αλλά το γκολ να ακυρώνεται μετά από παρέμβαση του VAR, για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης.

ΑΡΗΣ: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78′ Ρόουζ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78′ Γιαννιώτας), Δώνης (62′ Μπουσαΐντ), Γένσεν (62′ Μαμαντού), Κουαμέ (72′ Αλφαρέλα), Καντεβέρε

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Λαρουσί (86′ Ποκόρνι), Πόμπο, Νάνελι (86′ Σιμόν), Αμάνι, Αντονίσε, Πέρεθ (66′ Εμπό), Χριστόπουλος (66′ Θεοδωρίδης)