Χιλιάδες μασκαράδες και εκατοντάδες άρματα παρέλασαν σήμερα (22/2) στην Πάτρα, την Ξάνθη, το Ρέθυμνο, Ρέντη, Χαλκιδική και όπου αλλού πραγματοποιήθηκαν καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Χαμός στο Πατρινό Καρναβάλι

Με εντυπωσιακά άρματα, ευφάνταστες σατιρικές πολύχρωμες στολές, πολύ κέφι και χορό από χιλιάδες κόσμου, η Πάτρα δίκαια χαρακτηρίζεται ως η Βασίλισσα του Ελληνικού Καρναβαλιού. 30.000 γαρύφαλλα στόλιζαν το άνθινο άρμα που μετέφερε την βασίλισσα του καρναβαλιού και ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκο σηματοδότησε τον ερχομό της Άνοιξης και της Αναγέννησης.

Οι χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο πλημμύρισαν κάθε γωνιά της πόλης. 60.000 καρναβαλιστές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και διασκεδάζουν σε ακόμη ένα εντυπωσιακό καρναβάλι.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 14:00 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21:00 όπου θα ακολουθήσει η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.





Η Αθήνα «χόρεψε» στους ρυθμούς του καρναβαλιού

Μουσική, χορός, κέφι και ρυθμός κυριάρχησαν στην καρναβαλική παρέλαση, με την οποία κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα. Το ραντεβού είχε δοθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 5 το απόγευμα, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να υποδέχεται μικρούς και μεγάλους.

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Η Αθήνα ξέρει να γιορτάζει. Η δύναμή της είναι οι άνθρωποί της κι αυτό φάνηκε απόψε».

Η πομπή με τους καρναβαλιστές διέσχισε την Ερμού και την Αιόλου, με προορισμό την πλατεία Κοτζιά. Στη διαδρομή τον ρυθμό έδιναν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia και ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος».

Το κέφι και ο χορός συνεχίστηκαν στην πλατεία Κοτζιά, όπου στήθηκε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι, με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.





Όλη την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Την Καθαρά Δευτέρα (23/2) η Αθήνα θα υποδεχθεί όπως πάντα τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Στις 11:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει ένα νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.

Στον Τύρναβο, έχει ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση με αμείωτο και πλήθος κόσμου. Με το τέλος των εκδηλώσεων θα υπάρξει η καύση του καρνάβαλου και την Καθαρά Δευτέρα θα ακολουθήσει το διάσημο έθιμο «Μπουράνι».

Κούλουμα στον Πειραιά

Την Καθαρά Δευτέρα η Παραλία Φρεαττύδας γίνεται το επίκεντρο της γιορτής, με ένα μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική και χορό, σε ένα αυθεντικό «πανηγύρι» δίπλα στη θάλασσα. Ένα μουσικό ταξίδι στα νησιά μας και στις ρίζες της λαϊκής μας παράδοσης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκεται εκεί, προσφέροντας σε όλους σαρακοστιανά εδέσματα, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και καλό κρασί, δίνοντας γεύση στη μεγάλη αυτή γιορτή, ενώ μικροί και μεγάλοι θα συμμετάσχουν στο παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.





Ο αγαπημένος ερμηνευτής Βαγγέλης Κονιτόπουλος στη φωνή και το λαούτο, ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και μια ομάδα 10 καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κεφιού και χορού με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Μαζί τους οι: Μιχάλης Κονιτόπουλος, Φωτεινή Κυριακίδου, Στέλιος Κούτσουκος, Δημήτρης Ρέππας, Παύλος Διαμαντόπουλος και Γιώργος Καρελιώτης.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση. Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα γίνει στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης (Χατζηκυριακού 27). Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές για κατοίκους και επισκέπτες.

Χαλκιδική: Ευφάνταστες μεταμφιέσεις και αστείρευτο κέφι στην καρναβαλική παρέλαση στον Πολύγυρο

Γέλιο, χρώμα και σάτιρα κυριάρχησαν στην καρναβαλική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής.

Πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης έδωσε παλμό και ζωντάνια στις εκδηλώσεις. Πεζοπόρα τμήματα, τροχήλατα και πέντε εντυπωσιακά άρματα έκλεψαν τις εντυπώσεις με θέματα όπως «Ενεργειακή Αποκάλυψη», «Σαμουράι και Γκέισες», «Αρχαίοι Έλληνες» και «Γιούφτκους Γάμους».

«Το καρναβάλι του Δήμου Πολυγύρου είναι μια γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργικότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ, κηρύσσοντας την έναρξη της παρέλασης και ευχαριστώντας θερμά τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους δημότες, «που με το μεράκι και τη φαντασία τους δίνουν ζωή σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση».

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πολυγύρου θα ολοκληρωθούν αύριο στις παραλίες των Ψακουδίων και των Καλυβών, όπου θα γιορταστούν τα Κούλουμα με νηστίσιμα εδέσματα και παραδοσιακή μουσική, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Το φετινό πρόγραμμα ξεκίνησε το προηγούμενο δεκαήμερο και περιλάμβανε εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις.