Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 μ.μ, και καίει αποθηκευτικό χώρο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Oπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα από το ισόγειο στον πρώτο όροφο και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο ακούστηκαν μάλιστα και μικρής κλίμακας εκρήξεις.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στα Σπάτα