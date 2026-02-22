Στην αρχή του 2026, οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών δεν είναι οι πιο διαφημισμένες ή οι πιο ακριβές, αλλά είναι αυτές με τις πιο προσιτές τιμές. Στη νέα στροφή της αγοράς όσοι αναζητούν τη νέα τους κατοικία, ειδικά η μεγαλύτερη κατηγορία που είναι όσοι αναζητούν ποιοτικό διαμέρισμα σε λογική τιμή, θα χρειαστεί να ψάξουν λίγο περισσότερο. Η έρευνα στις μεγαλύτερες αγορές της χώρας, σε 30 περιοχές της Αττικής και 20 της Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι όλο και περισσότεροι στρέφουν τις αναζητήσεις τους στα φθηνά του κέντρου της Αθήνας, στα δυτικά προάστια και στα προάστια του Πειραιά. Για τη Θεσσαλονίκη, το ίδιο συμβαίνει με τους περιφερειακούς δήμους όπου η αγορά κατοικίας είναι αρκετά φθηνότερη από το κέντρο της πόλης. Το αποτέλεσμα είναι το αυξημένο ενδιαφέρον να φέρνει και μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές.

Μοσχάτο, Αιγάλεω

Στις περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην Αττική, οι αγγελίες του Φεβρουαρίου δείχνουν πως τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών έχουν το Μοσχάτο με +18% και μέση τιμή πώλησης στα 2.328 ευρώ/τ.μ., το Αιγάλεω με επίσης +18%, στα 1.614 ευρώ/τ.μ. και η Καισαριανή με +15%, στα 2.304 ευρώ το τετραγωνικό. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση, με +14%, βρίσκονται το Χαλάνδρι, με μέση τιμή τα 2.849 ευρώ/τ.μ. και ο Γέρακας στα ανατολικά, με 2.139 ευρώ το τετραγωνικό. Στην άλλη άκρη του φάσματος, με οριακές αυξήσεις είναι περιοχές που έλαβαν πολλή προσοχή τα προηγούμενα χρόνια και οι τιμές τους ήδη είναι κοντά στο θεωρητικό ταβάνι της αγοράς, τουλάχιστον προς το παρόν, όπως το Ελληνικό, που έχει άνοδο μέσης ζητούμενης τιμής κατά μόλις 0,02% σε ένα έτος, στα 4.011 ευρώ/τ.μ., ο Νέος Κόσμος, με +0,07%, στα 2.322 και η Βάρη-Βάρκιζα, με +0,16%, στα 4.083 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η ευρύτερη περιοχή στα Καμίνια και την Παλαιά Κοκκινιά στον Πειραιά, που μετά από μία τριετία σημαντικών ετήσιων αυξήσεων στη μέση τιμή, έχουν άνοδο μόλις 0,14%, στα 1.469 ευρώ.

Αντιθέσεις

Πολλές φθηνότερες περιοχές έχουν δύο πρόσωπα. Καθώς ήταν φθηνότερες αγορές (παλαιά κτίσματα, γη), αρκετοί κατασκευαστές έχουν επενδύσει σε νέες οικοδομές και η περιοχή βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Παράδειγμα, τα Καμίνια. Αν και η μέση τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη από τις προηγούμενες περιοχές, η περιοχή έχει μεγάλες αντιθέσεις. Από τη μία τα πολύ φθηνά παλαιά κτίσματα, με τιμές κάτω από 1.000 ευρώ/τ.μ., όπως μονοκατοικία 110 τ.μ. που πωλείται αυτή την περίοδο προς 100.000 ευρώ (έτος δόμησης 1955). Από την άλλη, υπάρχουν αρκετές νέες κατασκευές ή με σημαντικές ανακαινίσεις που αποτελούν το νέο πρόσωπο της περιοχής και οι τιμές είναι έως και άνω των 5.000 ευρώ το τετραγωνικό. Παράδειγμα, διαμέρισμα 47 τ.μ. στον 4ο όροφο που πωλείται προς 270.000 ευρώ. Δηλαδή 5.744,68 ευρώ το τετραγωνικό. Αν και τέτοιες αντιθέσεις μπορεί κανείς να συναντήσει παντού, στις περιοχές που γνωρίζουν ανάπτυξη είναι πιο συχνές.

Σύμφωνα με τους μεσίτες, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί εντός του έτους, καθώς με τα νέα προγράμματα ανακαίνισης, που έρχονται από την άνοιξη, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αυξάνονται και περισσότεροι αναμένεται να αγοράσουν κάποιο παλαιότερο διαμέρισμα με σκοπό να το ανανεώσουν. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, ο γενικός κανόνας είναι ότι η αγορά ενός παλαιότερου διαμερίσματος είναι 20-30% φθηνότερη από ένα σχετικά νεόδμητο στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς, έχουν αυξηθεί οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συνδυάσουν την αγορά πιο προσιτής, παλαιότερης κατοικίας, ακόμα και κάποιο από τα κλειστά ακίνητα που είχαν βρεθεί εκτός αγοράς, με κάποιο από τα προγράμματα επιδότησης που τρέχουν. Φέτος τον Μάιο έρχεται και το ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» που θα χρηματοδοτείται με κονδύλια από το ΕΣΠΑ και προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για ανακαίνιση ακινήτων, με κάλυψη του συνολικού κόστους που φτάνει το 90%.

Τα μαθήματα του 2025

Το 2025 ήταν μόλις πριν από δύο μήνες και οι τάσεις που έχουν ήδη καταγραφεί σε μεγάλο βαθμό αναμένεται να συνεχίσουν και φέτος. Σε πρόσφατη ανάλυση από το Spitogatos Insights, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις μέσων ζητούμενων τιμών για αγορά κατοικίας το 2025, τα πρωτεία έχει η Δραπετσώνα με +28,6% στα προάστια του Πειραιά, η Λυκόβρυση με +27,3% στα ανατολικά της Αττικής, το Πέραμα με +26,7%, το κέντρο της Αθήνας με +22,8% και τα Ανω Πατήσια κοντά στο κέντρο της πόλης με άνοδο +20,5%.

Την ίδια περίοδο στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της χώρας, τη Θεσσαλονίκη, οι περιοχές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης ήταν η Μηχανιώνα με άνοδο +22,9%, ο Θερμαϊκός με +22,5% και η περιοχή της Μενεμένης όπου μέσα σε ένα έτος η μέση τιμή ανέβηκε κατά +18,2%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών που πρωταγωνίστησαν το 2025 ως αυτές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών είναι ότι δεν ανήκουν στις παραδοσιακά ακριβές αγορές.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι περιοχές με χαμηλότερη αρχική βάση τιμών ανατιμώνται ταχύτερα, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά τιμής με τις παραδοσιακά ακριβές περιοχές.

Οι ίδιοι τονίζουν πως ενώ το κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης παραμένουν ελκυστικές επιλογές, οι μεγάλες αυξήσεις σε προάστια και δευτερεύουσες ζώνες επιβεβαιώνουν ότι αγοραστές και ενοικιαστές στρέφονται όλο και περισσότερο σε πιο προσιτές περιοχές των αστικών κέντρων και των προαστίων τους για αγορά κατοικίας.

Διακύμανση τιμών πώλησης ακινήτων και ζήτηση – Αττική

Περιοχή 2026 (ευρώ/τ.μ.) Μεταβολή τιμής 1 έτος Μεταβολή ζήτησης 1 μήνας Μοσχάτο 2.328 +18% -1,83% Αιγάλεω 1.614 +18% -13,95% Καισαριανή 2.304 +15% -9,76% Χαλάνδρι 2.840 +14% -6,95% Γέρακας 2.139 +14% -6,55% Βριλήσσια 3.038 +13% -11,47% Νέα Ιωνία 2.040 +13% -18,21% Δάφνη 2.197 +12% -18,59% Περιστέρι 1.613 +12% -14,90% Αλιμος 3.930 +11% -34,25% Βύρωνας 1.994 +11% -11,37% Ηράκλειο 2.496 +10% -24,91% Νέα Σμύρνη 2.633 +10% -24,45% Νίκαια 1.478 +10% -10,41% Αμπελόκηποι 2.283 +9% -10,56% Ανω Πατήσια 1.659 +9% -20,95% Κηφισιά 3.119 +9% -12,09% Παλαιό Φάληρο 3.075 +9% -11,88% Κυψέλη 1.444 +8% -27,42% Ζωγράφου 2.125 +8% +1,66% Μαρούσι 2.667 +8% -4,24% Αργυρούπολη 2.749 +8% -21,82% Γλυφάδα 4.274 +8% -5,29% Κορυδαλλός 1.508 +8% +1,15% Πειραιάς 1.739 +7% -16,30% Γαλάτσι 1.860 +5% -15,93% Βάρη-Βάρκιζα 4.083 +0,16% -17,88% Καμίνια 1.469 +0,14% -19,13% Νέος Κόσμος 2.322 +0,07% -13,98% Ελληνικό 4.011 +0,02% -8,35%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων xe.gr – Φεβρουάριος 2026

Περιοχές της Αττικής με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών αγοράς (2025)

Περιοχή Μεταβολή Τιμή (ευρώ/τ.μ.) Δραπετσώνα +28,6% 1.523 Λυκόβρυση +27,3% 2.630 Πέραμα +26,7% 1.358 Κέντρο Αθήνας +22,8% 2.462 Ανω Πατήσια +20,5% 1.659

Πηγή: Spitogatos Price Index – SPI, Τιμές αγγελιών Φεβρουαρίου 2026

Περιοχές της Θεσσαλονίκης με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών αγοράς (2025)

Περιοχή Μεταβολή Τιμή (ευρώ/τ.μ.) Μηχανιώνα 22,9% 1.572 Θερμαϊκός 22,5% 2.179 Μενεμένη 18,2% 1.506

Πηγή: Spitogatos Price Index – SPI, Τιμές αγγελιών Φεβρουαρίου 2026