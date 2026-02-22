Εντυπωσιακά κοστούμια, καπέλα και ευφάνταστα αξεσουάρ συνδυάζονται με πρωτότυπα καρναβαλικά άρματα και θεαματικές κατασκευές, πολλά από τα οποία φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων.

Οι δημιουργίες εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους, αποτυπώνοντας τη φαντασία και τη σατιρική διάθεση που χαρακτηρίζει τον θεσμό.

Η παρέλαση θα κορυφωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όταν οι σοκολατορίχτες θα αναβιώσουν το ιστορικό έθιμο, μοιράζοντας γλυκές στιγμές στους θεατές.

Στο καρναβάλι της Πάτρας συμμετέχουν 50.000 άτομα, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», όπου θα αναδείξουν το κέφι, τη ζωντάνια, τον παλμό, τον αυθορμητισμό, την ευρηματικότητα, τη σάτιρα και την καλλιτεχνική τους δημιουργία.

Αρχικά, προπορεύεται ο προπομπός, «Patras Carnival Dj», και ακολουθεί ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, ενώ στη συνέχεια είναι το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα είναι ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα βρίσκεται στον θρόνο της που είναι ένα σιντριβάνι.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 το βράδυ η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Ο βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.

Δείτε ζωντανά το καρναβάλι της Πάτρας:

Δείτε εικόνες από το Καρναβάλι της Πάτρας