View this post on Instagram A post shared by Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (@hellenicredcross)

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει στήσει το δικό της περίπτερο με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.