Ο Γουίτκοφ μίλησε στο Fox News στη Λάρα Τραμπ και ανέφερε ότι ο πρόεδρος είναι «έκπληκτος» από τη στάση της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δύναμη στον Κόλπο. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε την Τρίτη στη Γενεύη δεύτερος γύρος έμμεσων συνομιλιών με μεσολάβηση του Ομάν. Οι δηλώσεις του Γουίτκοφ εμφανίζονται να εντάσσονται στο πλαίσιο συντονισμένης στρατηγικής.

Στη συνέντευξη ο Γουίτκοφ επανέλαβε λεγόμενα που αποτυπώνουν την αμηχανία στην προεδρική ομάδα: «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “απογοητευμένος”, επειδή ξέρει ότι έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι έκπληκτος γιατί δεν έχουν… συνθηκολογήσει», είπε. Πρόσθεσε το ερώτημα: «Γιατί, υπό αυτή την πίεση, με τη θαλάσσια και ναυτική δύναμη που έχουμε αναπτύξει εκεί, γιατί δεν ήρθαν σε εμάς να μας πουν: “Βεβαιώνουμε ότι δεν θέλουμε (πυρηνικό) όπλο, οπότε να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε”»; Οι δηλώσεις αυτές συνδέονται με την πολιτική της Ουάσινγκτον που, όπως επαναλήφθηκε, έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη για «σοβαρές συνέπειες» στην περίπτωση μη συμφωνίας. Το επιχείρημα της αμερικανικής πλευράς παρουσιάζει την ενίσχυση των δυνάμεων ως μοχλό πίεσης, ενώ οι επίσημες δηλώσεις δεν έδωσαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για νέα διαπραγματευτικά βήματα ή για το είδος των μέτρων που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση αδιεξόδου. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν έμμεσες, με μεσολάβηση του Ομάν, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένα κανάλια απευθείας επαφής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο Γουίτκοφ δεν προσδιόρισε εάν στον δεύτερο γύρο τέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις ή χρονοδιαγράμματα.

Ο ίδιος αξιωματούχος παραδέχθηκε ωστόσο ότι, παρά την στρατιωτική παρουσία και τις διπλωματικές κινήσεις, «είναι δύσκολο να τους φέρουμε σε αυτό το στάδιο». Η παραδοχή υπογραμμίζει την απόσταση ανάμεσα στην επιχείρηση πίεσης και την επίτευξη δεσμευτικών δεσμεύσεων από την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με τον Ρεζά Παχλεβί, γιο του έκπτωτου σάχη, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. «Συναντήθηκα μαζί του κατόπιν εντολής του προέδρου», είπε ο απεσταλμένος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.