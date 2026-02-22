Σύμφωνα με το thestival, ο 30χρονος εν ώρα πτήσης το βράδυ του Σαββάτου 21/2 περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, αλλά και μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.

Έτσι, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους ο 30χρονος οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, μόνο που συνέχιζε να προπηλακίζει τους Αστυνομικούς εξυβρίζοντάς και απειλώντας τους, ενώ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.