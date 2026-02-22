Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη πηγή ούτε έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ωστόσο, το δημοσίευμα ήταν αρκετό για να προκαλέσει συζητήσεις στον βρετανικό Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία και άλλους να κάνουν λόγο για υπερβολές.

Οι αυξημένες ευθύνες της βασίλισσας

Η Καμίλα τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ιστορικής μετάβασης για τη μοναρχία. Από δούκισσα της Κορνουάλης έγινε βασίλισσα σε μια περίοδο που η βρετανική βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει προκλήσεις, εσωτερικές εντάσεις και έντονη δημόσια κριτική. Σύμφωνα με το ίδιο ταμπλόιντ, η πίεση που δέχεται είναι μεγάλη. Οι αυξημένες δημόσιες υποχρεώσεις, οι διεθνείς εμφανίσεις και η ανάγκη να στηρίξει τον βασιλιά Κάρολο σε μια κρίσιμη περίοδο για την υγεία του φέρονται να έχουν επιβαρύνει την ψυχολογία της. Η ανώνυμη πηγή υποστηρίζει ότι το αλκοόλ «ήταν πάντα μια συνήθεια», αλλά το τελευταίο διάστημα η κατανάλωση έχει ενταθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη βρετανική κουλτούρα η κατανάλωση αλκοόλ – ιδιαίτερα κρασιού ή τζιν – αποτελεί διαδεδομένη κοινωνική συνήθεια. Ωστόσο, οι αναφορές περί κατανάλωσης «κατά τη διάρκεια της ημέρας» είναι εκείνες που πυροδότησαν τα περισσότερα σχόλια.

Η μάχη του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο που πίεσε την Καμίλα

Κεντρικό ρόλο στις φήμες αυτές φαίνεται να παίζει η περιπέτεια της υγείας του βασιλιά Καρόλου. Ο μονάρχης δίνει μάχη με τον καρκίνο ακολουθώντας θεραπευτική αγωγή και περιορίζοντας μέρος των επίσημων καθηκόντων του. Αν και συνεχίζει να εμφανίζεται δημόσια, το πρόγραμμά του είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της θεραπείας. Η διάγνωση προκάλεσε σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο και κύμα συμπαράστασης από πολίτες και πολιτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το κλίμα η Καμίλα εμφανίζεται ιδιαίτερα προστατευτική απέναντί του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιμένει στην ανάγκη ξεκούρασης και φροντίζει να μην επιβαρύνεται με υπερβολικές υποχρεώσεις. Το ταμπλόιντ συνδέει άμεσα την ψυχολογική πίεση της κατάστασης με τις φερόμενες αλλαγές στις προσωπικές της συνήθειες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι η Καμίλα αντιμετωπίζει πρόβλημα ή ότι η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων της.

Η δημόσια εικόνα της Καμίλα

Η Καμίλα έχει διανύσει μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδρομή στη δημόσια ζωή. Από αμφιλεγόμενο πρόσωπο στα χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Ντάϊάνα, εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πιο αποδεκτή φιγούρα για τη βρετανική κοινή γνώμη. Η ανάληψη του τίτλου της βασίλισσας συνοδεύτηκε από προσεκτική στρατηγική επικοινωνίας και σταθερή παρουσία σε φιλανθρωπικές δράσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια εμφάνιση που να ενισχύει τις φήμες περί προβλημάτων ή αδυναμίας. Αντιθέτως, οι πρόσφατες εμφανίσεις της δείχνουν μια γυναίκα που διατηρεί την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της παρά τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει σε προσωπικό επίπεδο.

Η δύσκολη περίοδος, οι οικογενειακές εντάσεις και η μοναρχία

Ανεξάρτητα από την ακρίβεια των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, είναι γεγονός ότι η βρετανική μοναρχία διανύει μια απαιτητική περίοδο. Η υγεία του βασιλιά, οι οικογενειακές εντάσεις και οι κοινωνικές προκλήσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης. Η Καμίλα, ως βασίλισσα, καλείται να σταθεί δίπλα στον σύζυγό της και να διατηρήσει τη σταθερότητα της εικόνας του θεσμού. Αν πράγματι βιώνει άγχος ή συναισθηματική φόρτιση, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ανθρώπινο και αναμενόμενο. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, οι αναφορές περί αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ παραμένουν στο πεδίο της φημολογίας.

Ανυπόστατο δημοσίευμα;

Η είδηση περί «ανησυχίας για την Καμίλα» βασίζεται αποκλειστικά σε δημοσίευμα ταμπλόιντ και σε ανώνυμες πηγές, όπως αναφέρει το περιοδικό Λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση ότι η βασίλισσα αντιμετωπίζει πρόβλημα ή ότι η κατανάλωση αλκοόλ έχει επηρεάσει την καθημερινότητά της. Σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων για τη βασιλική οικογένεια, οι φήμες βρίσκουν εύφορο έδαφος. Μέχρι όμως να υπάρξουν σαφή στοιχεία, οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.