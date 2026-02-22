Στο ΠΑΣΟΚ η ένταση ανεβαίνει καθώς οι πρωτοκλασάτοι ψάχνουν τρόπους ώστε το συνέδριο να μην είναι εύκολη διαδικασία για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με βάση τα όσα «συμφωνήθηκαν» σε επίπεδο Πολιτικής Γραμματείας και ΚΟΕΣ, η Κρήτη, όπου έχει δύναμη ο Ν. Ανδρουλάκης, θα εκλέξει περισσότερους συνέδρους από ό,τι οι περιφέρειες του Λεκανοπεδίου, όπου μεγαλύτερη επιρροή έχουν οι Χ. Δούκας, Π. Γερουλάνος, Αννα Διαμαντοπούλου κ.ά.

Αδυναμία

Η απάντηση στο ερώτημα γιατί η «γερουσία», που στηρίζει τον πρόεδρο, κατάφερε να περάσει την απόφαση αυτή, είναι η αδυναμία των πρωτοκλασάτων (Δούκα, Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκη, Κατρίνη, Γιαννακοπούλου) να συνεννοηθούν στα ελάχιστα.

Τώρα, μετά την ήττα τους στην Πολιτική Γραμματεία και την ΚΟΕΣ, σκέπτονται ότι πρέπει να συνεννοηθούν, ώστε στο συνέδριο ο Ανδρουλάκης να πιεστεί.

Οι πληροφορίες λένε ότι θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν την πλειοψηφία που με βάση το προηγούμενο συνέδριο θα επιτρέψει στον Ανδρουλάκη να περάσει τις αποφάσεις που επιθυμεί και να μπλοκάρει τυχόν προτάσεις των εσωκομματικών του αντιπάλων. Και θα επιχειρήσουν να υπάρξει ένα μίνιμουμ συνεννόησης έως τις 15 Μαρτίου, οπότε θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων.

«Βόμβα»

Στο παιχνίδι αυτό παίζει πλέον μεγάλο ρόλο η υπόθεση Παναγόπουλου, αλλά και η βόμβα που «έσκασε» στην αυλή του προέδρου, με την κατηγορία που βαραίνει τη στενή του συνεργάτιδα και γραμματέα Οργανωτικού μέχρι πρότινος, Τασούλα Χατζηδάκη.

Οι σχέσεις Παναγόπουλου – Ανδρουλάκη είναι κάτω του μηδενός και είναι αλήθεια ότι στην τελευταία Πολιτική Γραμματεία ουδείς σκέφτηκε να υπερασπιστεί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και να ταχθεί κατά της απόφασης να μην είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της Συνομοσπονδίας, την οποία ο ίδιος αγνοεί στην πράξη.

Η αντίδραση του προέδρου της ΓΣΕΕ αλλά και της πλειοψηφίας της ΠΑΣΚΕ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές του ΕΚΑ αλλά και να ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει και άλλη θητεία, προμηνύει σκληρό πόλεμο Παναγόπουλου – Ανδρουλάκη και στο συνέδριο. Οι συνδικαλιστές θα είναι σε απόλυτο νούμερο περίπου 180-200 σε ένα συνέδριο 4.000, αλλά οι άνθρωποι του Παναγόπουλου επιμένουν ότι η επιρροή του θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ισως και στο 25% του συνεδρίου.

Ολα αυτά έχουν φέρει σε δεύτερη μοίρα την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να βαπτίσει «διεύρυνση» τον επαναπατρισμό στελεχών (Γ. Πανούσης, Μ. Μπόλαρης κ.ά.) από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι επιλογές που έγιναν και αυτές που ετοιμάζονται (Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης κ.ά.) θα αποτελέσουν ένα ακόμα πεδίο σύγκρουσης Ανδρουλάκη – πρωτοκλασάτων, με κάποιες από τις αντιδράσεις (Φίλιππος Σαχινίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου) να έχουν ήδη εκφραστεί δημοσίως.

Ξανά σύμμαχοι

Οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα από τις πληροφορίες ότι τα έχουν βρει ο Χάρης Δούκας με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η μεγάλη διαδικτυακή συγκέντρωση του δημάρχου Αθηναίων όπου πήραν μέρος 800-1.000 μεσαία στελέχη από όλη την Ελλάδα, στηρίχθηκε στον «μηχανισμό» του Χριστοδουλάκη.

Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστοδουλάκης, που χώρισε με τον Δούκα μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές στις οποίες τον είχε στηρίξει, κινείται αυτόνομα εν όψει συνεδρίου, οργανώνοντας τη δική του ομάδα. Τελευταία όμως υπάρχουν ξανά κουβέντες ανάμεσα στον Δούκα και τον Χριστοδουλάκη, οι οποίοι βλέπουν την επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο ως πρόβλημα που θα καθορίσει και τις μετεκλογικές εξελίξεις στο κόμμα, όποια και αν είναι η επίδοση του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές.

Και ο Δούκας, όμως, δείχνει μεγάλη κινητικότητα. Πληροφορίες τον θέλουν, εν όψει συνεδρίου, να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει προς υπογραφές κείμενο αρχών, με σκοπό να έρθει προς συζήτηση και ψήφιση κατά τη διάρκειά του. Λένε επίσης ότι ναι μεν στο κείμενο αυτό θα περιλαμβάνεται η θέση του για καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Ν.Δ., αλλά θα περιέχονται και άλλα, διόλου βολικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάντως, στελέχη που υπέγραφαν και με τα δύο χέρια πριν από λίγο καιρό ότι ο Ανδρουλάκης θα ελέγξει σε απόλυτο βαθμό το συνέδριο, τώρα που βλέπουν την κινητικότητα που υπάρχει στο παρασκήνιο, είναι πιο επιφυλακτικοί.