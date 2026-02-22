Ο άνδρας μίλησε στο ERTnews για τη συνάντηση που είχε με δύο λύκους στην περιοχή ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι.

«Το συμβάν έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί που έχει ξημερώσει, είναι μέρα κανονικά. Είχα βγει για τρέξιμο από το Κρυονέρι μπαίνουμε στο βουνό στην ουσία προς το βασιλικά κτήματα (…) Στον δρόμο μου μπροστά, στον δρόμο επί της ουσίας, δεν ήταν στο βουνό συνάντησα δυο λύκους. Σταμάτησα για να δω πώς θα αντιδράσουν οι δύο λύκοι, περίμενα λίγα δευτερόλεπτα και σιγά σιγά εκείνοι έκαναν κινήσεις να έρθουν προς το μέρος μου. Εγώ περίμενα γιατί δεν γνωρίζω πώς πρέπει να αντιδράσεις σε αντίστοιχη περίπτωση» είπε αρχικά.

«Ο ένας λύκος είχε μείνει πιο πίσω, δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί μου, ανέβηκε προς το βουνό. Ο άλλος ήρθε πιο κοντά μου σε απόσταση ώστε να με μυρίσει. Μέχρι αυτό το σημείο παρέμενε ψύχραιμος και δεν έκανα κάποια κίνηση γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Έκανε κίνηση να έρθει προς τα πάνω μου και έκανα πίσω βήματα. Επειδή συνέχισε να έρχεται προς τα πάνω μου γύρισα πλάτη, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος γιατί δεν γνώριζα τι πρέπει να κάνεις σε μια τέτοια κατάσταση, και άρχισα να πηγαίνω προς τα πίσω σιγά σιγά για να μην τρομάξω» πρόσθεσε.

Ο περιπατητής συνέχισε λέγοντας: «Ο λύκος συνέχισε να με ακολουθεί όπου σε κάποια φάση ξεκίνησε να μου “επιτίθεται” από πίσω με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να με δαγκώσει με τα δόντια του λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Δεν μου έκανε κάποιο δάγκωμα να μου κόψει κομμάτι. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα».





Δήμος Αχαρνών: Οι οδηγίες της διοίκησης Βρεττού

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). «Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει σε ανάρτηση, δίνοντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οι οδηγίες