Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Τότεναμ σε ένα παιχνίδι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για τους «κανονιέρηδες» στην Premier League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Τορίνο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFLChampionship
14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Σεβίλλη La Liga
15:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Super League 2
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ Premier League
16:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Μίντεν DAIKIN Bundesliga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Νάπολι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Super League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ Super League
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Λεβάντε La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Coppa Italia 2026 Τελικός
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Τόρουν
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
19:00 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Πάρμα Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Μαγιόρκα La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 Τελικός
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Λεβαδειακός Super League
20:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Τέλσταρ Eredivisie
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Βαλένθια La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Ρίο Άβε Liga Portugal