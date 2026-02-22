

Η καταγγελία της μητέρας της

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο 64χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται την ώρα που η ίδια απουσίαζε για εξωτερικές εργασίες να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται να χτύπησε.

Η μητέρα κυνήγησε τον δράστη

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω καμερών που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε η μητέρα στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο φερόμενος δράστης είναι πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα και να συνεχίζουν τις έρευνες για τη σύλληψή του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.