Σύμφωνα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και του ΕΚΑΒ, για τη διακομιδή έξι τραυματιών στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ άλλα τρία άτομα προσήλθαν με ιδιωτικά οχήματα.





Ευτυχώς η κατάσταση όλων δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Για νοσηλεία εισήχθη ένας 69χρονος με κάταγμα στα πλευρά, και για προληπτική παρακολούθηση μία 61χρονη. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.





Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν αρμοδίως έως την εκδίκαση της υπόθεσης.