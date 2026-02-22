Στο δεύτερο live, επέλεξε να ερμηνεύσει το «Γερακίνας γιος», τραγούδι ταυτισμένο με τον Στέλιο Καζαντζίδη, και η ερμηνεία προκάλεσε σχόλια από την κριτική επιτροπή. Η Ελένη Δήμου σχολίασε ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή για το συγκεκριμένο κομμάτι και αντέδρασε όταν άκουσε ο πρώην παίκτης του Survivor περί ασέβειας.

O Gio μετά την αντιπαράθεση με τους κριτές του σόου, είπε «εδώ κάθε Σάββατο έχουμε πάρτι», εκείνος αντέδρασε μέσα στο κλίμα της βραδιάς. «Τι φάση;… με κρίνουν σαν να είμαι ο Μάικλ Τζάκσον στα βραβεία Grammy», είπε για την κριτική επιτροπή. «Είμαι Ελληνοαμερικάνος, 28 χρονών, ήρθα στην Ελλάδα, τραγουδάω Καζαντζίδη, κλαίω πάνω στη σκηνή, γιατί όταν το τραγουδούσα έβλεπα τον πατέρα και τους θείους μου να σκίζουν πουκάμισα. Αυτό δεν βλέπει η κριτική επιτροπή. Πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι», συνέχισε, επιμένοντας ότι ο σεβασμός προήλθε από τον ίδιο. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η πρόθεσή του ήταν να τιμήσει τη μουσική παράδοση και ότι η έντονη συναισθηματική φόρτιση καθορίζει την επιλογή του ρεπερτορίου.

Στη συνέχεια ο Gio ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του για την αξία της παρουσίας του στην τηλεόραση και το κοινό που προσελκύει: «Είμαι Ελληνάρας. Άμα έρθουν όλοι αυτοί στην Αμερική να δουν πώς είμαστε εμείς εκεί, θα καταλάβουν τον σεβασμό που λένε». Ανέφερε επίσης ότι η επιστροφή του στην πατρίδα στηρίζεται σε προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους: «Όταν βλέπουν ένα παιδί σαν εμένα, που γύρισε στην πατρίδα του και φέρνει ‘κασέρι’ στην πατρίδα του, φτιάχνει όλη τη νεολαία, σκάει στη σκηνή και τραγουδάει Καζαντζίδη, πώς δεν υπήρχε σεβασμός; Αυτό είναι τρελό», σημείωσε.