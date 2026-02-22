Στην παραλία των Μπλε οι εντάσεις συνεχίζονται με τον Μιχάλη Σηφάκη στο επίκεντρο, ενώ νέοι ισχυρισμοί έχουν μπει στο κάδρο από την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου. Μία έξτρα μερίδα φαγητού που δόθηκε ως αφορμή έχει πυροδοτήσει νέες συγκρούσεις και συζητήσεις εντός της ομάδας, και τα μέλη της Κόκκινης ομάδας παρακολουθούν τις εξελίξεις από απόσταση. Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας της βραδιάς περιγράφεται ως οριακό και αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές των παικτών, με τις δύο ομάδες να μάχονται σκληρά για τη νίκη και για την ασφάλεια των δικών τους προτάσεων για την επόμενη ψηφοφορία.





Οι νέοι Survivors που μπαίνουν στο παιχνίδι παρουσιάζουν αντίθετο προφίλ και διαφορετικά εφόδια. Λήδα Μυλωνά, 26 ετών, από τη Βουλιαγμένη, περιγράφεται ως αθλητική και δυναμική. Η Λήδα είναι πρωταθλήτρια τένις και padel και ασχολείται με τις επιχειρήσεις της οικογένειάς της. Ξεκίνησε το τένις από την ηλικία των 5 ετών και έχει αποσπάσει διακρίσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά τουρνουά, ενώ αργότερα εντρύφησε και στο padel. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και παράλληλα έκανε σπουδές σχετικές με τον αθλητισμό, με ειδίκευση στο personal training και στη διατροφή. Στο προφίλ της αναφέρεται επίσης ότι αγαπά πολύ τα ζώα και ότι έχει 7 γάτες.

Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, 31 ετών, από το Ναύπλιο, εισέρχεται στην ομάδα των Επαρχιωτών· μέχρι στιγμής οι διαθέσιμες πληροφορίες για το προφίλ του στο δελτίο τύπου περιορίζονται στα βασικά προσωπικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την παραγωγή.

Στο τρέιλερ του επεισοδίου φαίνεται μέρος της συνύπαρξης των παικτών στις σκηνές των δοκιμασιών και στην καθημερινότητα στον Άγιο Δομίνικο, ενώ οι προαναγγελίες της παραγωγής τονίζουν την ένταση γύρω από το εφόδιο της τροφής και τον ανταγωνισμό στις προκλήσεις αντοχής.