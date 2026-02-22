«Δεν έχω καμία επαφή με αυτή τη γυναίκα. Είμαι τελείως αντίθετη από το lifestyle το δικό της και από τα πρότυπα τα οποία προωθεί και για μένα, όλο αυτό το concept των Influencer είναι λυπηρό, γιατί προωθούν μόνο την εξωτερική εμφάνιση, τα μαλλιά, την ύλη, την ομορφιά», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ άνοιξα αυτό το beef και τοποθετήθηκα δημόσια, γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητική, προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους».

Να σας θυμίσουμε ότι η Χαρά Τσιώλη ήταν χείμαρρος κατά της Ιωάννας Τούνη όταν απάντησε στα αρνητικά σχόλια για τα διάφορα ταξίδια της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι είχε γράψει ότι αυτοί που την «κράζουν» το πολύ πολύ να έχουν πάει μέχρι την Καρδίτσα.

Η Χαρά είχε αναφέρει: «Θίχτηκε η Ιωάννα Τούνη για τα χιλιάδες αυτά σχόλια που εισπράττει στα προφίλ της από ανθρώπους που την «κράζουν» και της λένε ότι συμμετείχε στα πάρτι στο Ντουμπάι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ιωάννα μου, έγινες γνωστή μέσα από ένα «ροζ» βίντεο που είχε κυκλοφορήσει παντού. Μετά έγινες διάσημη influencer και το μόνο που πουλάς μέσα από το προφίλ σου είναι το εύκολο χρήμα.

Για να μη μιλήσουμε για τα χιλιάδες κοριτσάκια που έχουν επηρεαστεί και επίσης κυνηγούν το εύκολο χρήμα. Ο κόσμος, λοιπόν Ιωάννα μου, δεν σε βρίζει γιατί σε φθονεί αλλά γιατί κουράστηκε να βλέπει ανθρώπους να πουλάνε τα πάντα για τα χρήματα κι έπειτα να κάνουν επίδειξη του πλούτου τους».