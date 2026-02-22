Στη σειρά των εικόνων εμφανίζονται στιγμές που συνδυάζουν την καθημερινότητα με προσωπικές αναφορές: σε μία φωτογραφία ο Ντέιν βρίσκεται σε έναν στάβλο δίπλα σε ένα άλογο, σε άλλη απεικονίζεται ενώ κάνει τατουάζ, ενώ σε ανεπίσημες λήψεις εμφανίζεται χαμογελαστός και χαλαρός. Η τελευταία εικόνα που δημοσίευσε η Σέρτκλιφ δείχνει το ζευγάρι μαζί, με τον Έρικ Ντέιν να φιλάει τον ώμο της.

Ο Έρικ Ντέιν, όπως έχει ανακοινωθεί από δημόσιες πηγές, απεβίωσε μετά από μία μάχη δέκα μηνών με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), μια νευροεκφυλιστική νόσο που προκαλεί προοδευτική απώλεια μυϊκής λειτουργίας. Η χρονική διάρκεια της ασθένειας και η δημόσια αναφορά στην πάθησή του είχαν οδηγήσει σε εκτενή κάλυψη γύρω από την κατάσταση της υγείας του κατά το τελευταίο έτος της ζωής του. Η σχέση του με την Τζανέλ Σέρτκλιφ έγινε περισσότερο ορατή το 2025, όταν το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Countdown», αν και πηγές αναφέρουν ότι ήταν μαζί αρκετά χρόνια πριν, ενώ ο ηθοποιός παρέμενε νομικά παντρεμένος με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία είχε αποκτήσει δύο κόρες.